Tôi rất thích khoai lang màu tím vì đẹp mắt nhưng ăn thấy nhạt hơn. So với các màu khác, khoai màu tím có tốt không? Chuyên gia tư vấn giúp cách sử dụng như thế nào để tốt cho sức khỏe, không nhàm chán? (Lê Hà - Hà Nội)

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội:

Các loại khoai ruột vàng, trắng hay tím đều là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Người dùng thường đặt câu hỏi khoai lang tím và các màu có khác gì nhau.

Thực chất, các loại khoai lang này không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn chứa đựng nhiều lợi ích dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe, được khuyến cáo ăn nhiều.

Các thực phẩm màu tím chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, có thể kể đến như flavonoid, polyphenol, acid ellagic, các vitamin, khoáng chất. Trong đó, anthocyanidin - hợp chất tạo nên màu tím trong rau quả là chất chống oxy hóa mạnh, có thể ức chế tác hại của các gốc tự do trong cơ thể. Với lượng dưỡng chất dồi dào nói trên, thực phẩm màu tím mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Khoai lang tím tốt cho sức khỏe. Ảnh: Linh Ngọc.

Trong Đông y, màu tím thuộc hành Thủy, liên hệ mật thiết với thận và huyết. Khoai lang tím có vị cam, tính bình, bổ tỳ vị, nhuận trường, ích khí, hoạt huyết. Người hay táo bón, sắc mặt xạm, khí huyết hư yếu, ăn khoai tím đều thấy da dẻ hồng hào, tinh thần an hơn.

Theo y học hiện đại, màu tím chính là dấu hiệu của anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngừa lão hóa, bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ ung thư, làm chậm quá trình thoái hóa tế bào.

Kết hợp khoai tím, gạo lứt và các loại đậu

Để tốt cho sức khỏe, bạn có thể kết hợp khoai lang tím, gạo lứt với đậu đỗ là có một bữa ăn hài hòa đủ cả tinh bột tốt, chất xơ, đạm thực vật, vi chất chống oxy hóa.

Khoai lang tím bổ sung chất xơ, anthocyanin, vitamin vừa nhuận trường, vừa chống oxy hóa. Gạo lứt giàu vitamin nhóm B, mangan, magie - nuôi dưỡng thần kinh, ổn định đường huyết. Đậu đỗ (đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh...): cung cấp đạm thực vật, sắt, kẽm, hỗ trợ thận và huyết.

Đông y gọi đó là sự kết hợp quân - thần - tá khi khoai tím làm quân, chống oxy hóa, nhuận trường; gạo lứt làm thần, bổ tỳ vị, kiện khí; đậu đỗ làm tá, bổ huyết, lợi thận, điều hòa toàn cục. Cả ba thực phẩm này thành “tam bảo dinh dưỡng”, vừa đủ chất, vừa dễ tiêu, lại nuôi thân theo cách thuận tự nhiên.

Bạn có thể ăn sáng bằng khoai thay cơm giúp no lâu, ít tăng cân, đường huyết ổn định, tiêu hóa dễ chịu. Ai hay táo bón, ăn vào sẽ thấy nhẹ bụng, đi đều. Người cao tuổi ăn đều thì tinh thần sáng, giấc ngủ yên hơn.