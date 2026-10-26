Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

27/10  03:00

 Sevilla vs Osasuna

On Football, SCTV15

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

27/10  02:30

PSG vs Lyon

ON Sports News

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 12

27/10  01:00

Copenhagen vs Odense

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 9

27/10  01:45

 Santa Clara vs Benfica

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 9

26/10  23:00

 Besiktas vs Istanbul Basaksehir

Rizespor vs Trabzonspor

27/10  01:30

 Galatasaray vs Fenerbahce

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

25/10  18:00

Đà Nẵng 1-0 Hà Nội FC

FPT Play
Ninh Bình 0-1 CA TPHCM

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8

25/10  21:00

 Crystal Palace 0-2 Newcastle

FPT Play
Hull City 1-1 Brentford

FPT Play
Liverpool 2-0 Brighton

FPT Play
MU 0-3 Bournemouth

FPT Play

25/10  23:30

 Sunderland 0-0 Leeds

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

25/10  20:00

 Bilbao 4-0 Getafe

On Football, SCTV15

25/10  22:15

 Celta Vigo 0-0 Real Betis

On Football, SCTV15

26/10  00:30

 Sociedad 2-1 Levante

On Football, SCTV15

26/10  03:00

 Barcelona 1-2 Real Madrid

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8

25/10  18:30

 Inter Milan 2-1 Fiorentina

MyTV

25/10  21:00

 Atalanta 4-4 Frosinone

MyTV
Genoa 1-0 Venezia

MyTV

26/10  00:00

 Lecce 0-2 Juventus

MyTV

26/10  02:45

 Udinese 0-2 AC Milan

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

25/10  21:30

 Hoffenheim 3-0 Leverkusen

25/10  23:30

 Freiburg 1-3 Bayern Munich

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

25/10  21:00

 Monaco 1-1 Lille

On Sports News

25/10  23:15

Auxerre 1-1 Le Mans

Angers 0-0 Lorient

Marseille 4-3 Le Havre

On Sports +

Rennes 3-0 Strasbourg

Toulouse 0-0 Troyes

27/10  02:45

 PSG vs Lyon

On Sports News