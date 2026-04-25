21h15 ngày 25/4, sân Coliseum:

Chưa thi đấu, nhưng con đường đến với chức vô địch La Liga 2025/26 của Barcelona đã ít hơn một chướng ngại vật, khi Real Madrid hòa 1-1 trên sân Betis.

Hector Bellerin là người cũ Barca, và anh vừa dành món quà cho thầy trò Hansi Flick với bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4 vào lưới thủ môn Lunin.

Cú vấp của Real Madrid giúp Barca có thêm tinh thần khi bước vào chuyến làm khách trên sân Coliseum của Getafe, khởi đầu cho chuỗi trận không có Lamine Yamal.

Trước khi di chuyển đến Madrid ở vòng 32 La Liga (vòng 33 đã thi đấu trước), Hansi Flick chịu nhiều chỉ trích vì phong cách bóng đá của ông khiến Lamine Yamal chấn thương.

Nhiều ý kiến cho rằng Flick đã vắt kiệt sức cơ thể còn trong giai đoạn phát triển của Yamal.

“Tình huống này không dễ dàng cho cả chúng tôi và cậu ấy”, Flick phản ứng. “Chúng tôi phải cùng nhau xử lý nó, và cả hai bên đều phải học hỏi. Lamine sẽ vắng mặt, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ sẵn sàng cho World Cup và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn so với bây giờ”.

Flick giải thích: “Lamine cảm thấy có gì đó trước khi đá phạt, nhưng không nghiêm trọng lắm, và cậu ấy quyết định chấp nhận cú sút. Có lẽ sau đó tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác”.

Chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh: “Cậu ấy phải học cách lắng nghe cơ thể của mình. Cuối cùng, Lamine đã ghi bàn, chúng tôi giành được 3 điểm, nhưng thật đáng tiếc khi cậu ấy phải nghỉ thi đấu”.

Câu hỏi là ai sẽ thay thế Yamal. Nhiều khả năng Flick sẽ xếp Roony Bardghji đá cánh phải hàng công.

Đồng thời, Frenkie de Jong trở lại tuyến giữa để kết hợp với Pedri. Điều này giúp Barca có thể kiểm soát thế trận và điều tiết bóng tốt hơn, tránh những pha phản công nguy hiểm của Getafe.

Ngoài ra, Flick dự kiến để Gavi – người vừa trở lại và đang chiến đấu cho một suất ở tuyển Tây Ban Nha – đá bên cánh trái mà không phải Marcus Rashford.

Chiến thắng sẽ giúp Barca nới rộng cách biệt với Real Madrid lên thành 11 điểm. Danh hiệu La Liga đang vẫy gọi CLB xứ Catalunya.

Lực lượng:

Getafe: Mayoral, Juanmi chấn thương; Romero bị treo giò.

Barca: Lamine Yamal, Bernal, Christensen, Raphinha chấn thương; Eric Garcia bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Getafe (3-5-2): Soria; Abqar, Duarte, Boselli; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Roony Bardghji, Fermin, Gavi; Ferran Torres.

Dự đoán: Barca thắng 2-1.