Real Madrid bước vào trận đấu với Real Betis cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm tiếp tục bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Betis cũng có động lực riêng khi cần điểm để củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Vinicius ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid - Ảnh: La Liga

Đội khách kiểm soát thế trận tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17. Sau pha pressing hiệu quả, Valverde tung cú sút xa buộc thủ môn Valles đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Vinicius ập vào dứt điểm bồi thành công.

Tuy nhiên, sau khi có lợi thế, Real Madrid không duy trì được sự áp đảo. Họ chủ động chơi chậm và thiên về kiểm soát, tạo điều kiện để Betis dần gia tăng sức ép. Cuối hiệp một, đội chủ nhà liên tiếp uy hiếp khung thành Lunin nhưng không thể ghi bàn.

Sang hiệp hai, Betis tiếp tục đẩy cao đội hình. Dù Real Madrid có cơ hội nhân đôi cách biệt, đáng chú ý là pha lập công bị từ chối của Mbappe, họ vẫn không thể kết liễu trận đấu. Lunin phải làm việc vất vả trước các pha dứt điểm nguy hiểm từ phía Betis.

Betis giữ lại 1 điểm quý giá - Ảnh: RBB

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với chiến thắng cho Real Madrid, kịch tính bất ngờ xảy ra ở phút 90+4. Antony bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang gây hỗn loạn, tạo cơ hội để Bellerin dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Trận hòa cay đắng khiến cơ hội để Real Madrid bắt bám đuổi đại kình địch Barca trong cuộc đua vô địch gần như không còn.

Ghi bàn:

Real Betis: Bellerin 90'+4

Real Madrid: Vinicius 17'

Đội hình xuất phát:

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Amrabat, Fidalgo, Fornals, Antony, Abde, Bakambu.

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Pitarch, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe.