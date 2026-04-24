Theo tờ La Gazzetta dello Sport, HLV Pep Guardiola sẽ cân nhắc việc trở thành HLV tuyển Italia vào hè này, dù hợp đồng của ông với Man City vẫn còn 1 năm nữa.

Nguồn này khẳng định, vị chiến lược gia bậc thầy này sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ đội bóng áo Thiên thanh.

Pep Guardiola liệu có ra tay 'giải cứu' tuyển Italia sau nỗi bẽ bàng vắng mặt ở World Cup 3 kỳ liên tiếp? Ảnh: X Arte del Calcio

La Gazzetta dello Sport cho biết thêm, nếu Pep Guardiola rời Man City, ông sẽ không nhận lời dẫn dắt một CLB khác ngay, vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau tròn 10 năm làm việc cao độ ở Etihad.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ nghỉ cả năm trời như hồi rời Barca vào 2012. Việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia có thể là lựa chọn phù hợp.

Tờ này không quên nhắc mọi người rằng, Pep Guardiola từng chơi bóng ở Serie A (Brescia, Roma) và ông yêu đất nước Italia. Thế nên, dẫn dắt đội bóng áo Thiên thanh sẽ là một thử thách thú vị với thuyền trưởng Man City. Chưa kể, vào 2018, Pep không loại trừ khả năng ngồi ‘ghế nóng’ Azzurri một ngày.

LĐBĐ Italia được cho sẽ thăm dò ý của Pep sau khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại vào 24/5. Vấn đề mấu chốt ở đây sẽ là mức lương của ông.

Đội tuyển Italia dự kiến sẽ công bố HLV trưởng mới sau ngày 24/6, khi LĐBĐ nước này thực hiện xong việc bầu cử và tìm ra tân Chủ tịch.

Trong quá khứ Pep Guardiola từng chia sẻ mong muốn nắm một ĐTQG dự World Cup, VCK EURO, Copa America,... Có thời điểm ông được liên hệ với đội tuyển Anh, Brazil, nhưng giờ đây Italia lại nổi lên như điểm đến mới của nhà cầm quân 55 tuổi.

Hiện Pep và Man City đang tập trung đua danh hiệu Ngoại hạng Anh với Arsenal. Sau 33 trận đã chơi, ông cùng học trò qua mặt Pháo thủ để vươn lên dẫn đầu BXH, nhờ có chỉ số phụ tốt hơn. Đội có khả năng chiến thắng một danh hiệu khác - FA Cup, với trận bán kết gặp Southampton vào 23h15 ngày mai (25/4).