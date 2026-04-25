23h30 ngày 25/4, sân Emirates:

Đội bóng của Pep Guardiola không dẫn đầu Premier League kể từ tháng 8 năm ngoái. Nhưng chỉ cần tháng tư đầy ấn tượng, Man City lập tức đẩy Arsenal vào thế khó khăn.

Sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Bournemouth, các Pháo thủ tiếp tục nhận kết cục thảm hại tương tự khi đụng độ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Arsenal hụt hơi so với Man City ở cuộc đua vô địch - Ảnh: AFC

Giành thêm 3 điểm ở trận đá bù với Burnley hồi giữa tuần, Man "xanh" đã giật lấy ngôi đầu bảng của Arsenal nhờ hơn chỉ số phụ.

"Hoảng loạn trên đường phố London" là dòng chữ được giăng lên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Etihad. Mặc dù vậy, siêu máy tính Opta vẫn dự đoán Arsenal có đến 65,5% cơ hội vô địch.

Muốn hiện thực hóa điều đó, Mikel Arteta cùng các học trò phải xóa bỏ những ký ức tồi tệ của tháng 4. Arsenal thua 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhiều hơn so với 52 trận trước đó cộng lại.

Declan Rice cùng đồng đội lộ dấu hiệu mệt mỏi vài tuần gần đây, nhưng màn trình diễn tại Etihad không có gì đáng chê trách - nơi chất lượng cá nhân các cầu thủ Man City đã tỏa sáng.

Về phần Newcastle, mọi thứ còn chênh vênh hơn. Đoàn quân HLV Eddie Howe đang trượt dài với 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và 4 trận liền trên mọi đấu trường.

Sân St James' Park vang lên nhiều tiếng la ó khi Bournemouth đánh bại Newcastle 2-1 vòng 33, khiến "chích chòe" tụt xuống vị trí thứ 14 trên BXH.

Newcastle thường lép vế khi làm khách tại Emirates - Ảnh: AFC

Thua 8/11 trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh, HLV Eddie Howe sẽ phải trả lời các lãnh đạo Newcastle trong cuộc họp quan trọng quyết định tương lai ghế nóng vào tuần tới.

Một chiến thắng tại Emirates có thể làm thay đổi cục diện, nhưng The Magpies chưa được hưởng niềm vui trong 13 chuyến làm khách gần nhất tại sân đấu của Arsenal.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Mikel Merino, Calafiori và Timber vắng mặt vì chấn thương.

Newcastle: Livramento, Anthony Gordon, Emil Krafth, Fabian Schar chấn thương. Joelinton bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes.