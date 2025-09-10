Nguồn MB cho hay, Chủ tịch Florentino Perez quyết định sẽ không để bất cứ thành viên Real Madrid nào tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025, điều tương tự như họ làm vào năm ngoái.

Mối quan hệ giữa Real Madrid và BTC Quả bóng vàng xấu đi từ gala năm ngoái và năm nay CLB này tiếp tục không tham dự vì không muốn 'làm nền' cho đối thủ. Ảnh: Madrid Xtra

Mặc cho BTC (tạp chí France Football) đã cố gắng xoa dịu tình hình, tạo mối quan hệ thân thiện trở lại nhưng Real Madrid vẫn quyết định tẩy chay hoàn toàn Quả bóng vàng 2025.

Sự việc xuất phát từ cú hụt Quả bóng vàng 2024 vào giờ chót của Vinicius, khi mà tất cả người Real Madrid đều đinh ninh chân sút Brazil giành chiến thắng, như các tin tức rò rỉ trước đó, thì hay tin Rodri (Man City) mới là người được vinh danh.

Vì thế, ‘ông trùm’ Perez lập tức ra lệnh hủy chuyến bay chở 60 thành viên của CLB đến Paris đã được lên lịch, bỏ tham dự gala trao giải. Họ không thể đại náo gala rồi làm nhân vật phụ!

Năm nay, Real Madrid có 3 ngôi sao góp mặt trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2025, gồm Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham. Tuy nhiên, họ không nằm trong những ứng viên nặng ký nhất.

Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barca) là ứng viên nặng ký cho danh hiệu. Ảnh: Be Soccer

Những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Ousmane Dembele (PSG) cùng Lamine Yamal, Pedri và Raphinha đều của Barca – các cầu thủ đóng vai trò quan trọng ở Champions League và giải đấu quốc nội.

Lãnh đạo Real Madrid thấy được rằng, Barca sẽ nổi bật hơn ở sân khấu Quả bóng vàng 2025 nên họ không chấp nhận ‘làm nền’ cho kình địch không đội trời chung, với viễn cảnh phải ngồi làm khán giả vỗ tay ca tụng.

BTC Quả bóng vàng 2025 cố thuyết phục Real Madrid thay đổi quyết định nhưng không được, sẽ không ai ở Bernabeu, gồm cả Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius đến Paris vào 22/9 tới đây.