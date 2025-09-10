Sức mạnh Bồ Đào Nha

Tại Budapest, trong một buổi tối tưởng chừng sẽ trở thành cái bẫy cho ứng cử viên hàng đầu bảng F vòng loại World Cup 2026, Bồ Đào Nha biến mọi khó khăn thành bằng chứng cho sức mạnh và sự kiên định của mình.

Chiến thắng 3-2 trước Hungary không chỉ mang lại ba điểm quan trọng trong hành trình tới World Cup 2026, mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: LUSA

Người đội trưởng mẫu mực ấy có bàn thắng thứ 943 trong sự nghiệp, và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup, với 39 pha lập công – hơn 3 bàn so với Lionel Messi.

Đó là trận đấu mang đủ kịch bản của sự căng thẳng. Đội bóng của Roberto Martinez bước vào Puskas Arena với tâm thế kiểm soát. Đúng như vậy, họ cầm trọn trái bóng trong phần lớn thời gian (60%).

Nhưng Hungary, trong vai trò kẻ rình rập theo phong cách Marco Rossi, đã chứng minh rằng chỉ cần một khoảng trống cũng đủ để khiến gã khổng lồ chao đảo.

Barnabas Varga, bằng cú đánh đầu nhẹ nhàng về góc thấp từ đường căng ngang của Nagy, sau pha chuyển trạng thái rất hay, khiến Bồ Đào Nha nếm trái đắng ngay từ phút 21.

Một pha bóng đơn giản, nhưng là lời nhắc nhở các học trò Martinez rằng con đường đến World Cup không bao giờ bằng phẳng.

Sự khác biệt của Bồ Đào Nha là họ biết cách phản ứng ngay lập tức. Những đợt vây hãm liên tiếp khiến hàng thủ Hungary nghẹt thở, trong đó có tình huống thủ môn Balazs Toth phản xạ xuất sắc cản cú đá của Ronaldo; rồi đến cú vô lê của Joao Neves.

Áp lực khiến hàng thủ số đông Hungary tan chảy: Neves tạt bóng chạm đối thủ, Joao Cancelo can thiệp, Bernardo Silva khống chế sút tung lưới đội chủ nhà. VAR vào cuộc xác định ính hợp lệ của bàn thắng.

Bernardo Silva và các đồng đội thi đấu bùng nổ. Ảnh: Imago

Lịch sử Ronaldo

Hiệp 2 chứng kiến Ronaldo bước ra sân khấu chính. Cú đá của anh trong pha phạt góc tìm đến tay hậu vệ phải Loic Nego và trọng tài thổi phạt đền.

Từ chấm 11 m, CR7 tung cú sút chìm đi rất hiểm, khiến Toth bất lực dù đoán đúng hướng và bay người hết cỡ. Đó là bàn thắng thứ 141 của Ronaldo cho Bồ Đào Nha – kỷ lục có thể đứng vững hàng thế kỷ.

Quan trọng hơn, là pha lập công thứ 39 ở vòng loại World Cup – con số giúp anh cân bằng kỷ lục của Carlos Ruiz (Guatemala), người chiếm vị trí này từ tháng 9/2016.

Budapest không dễ khuất phục. Varga một lần nữa xuất hiện, gỡ hòa 2-2 ở phút 84, vẫn với cú đánh đầu và số lượng cầu thủ Bồ Đào Nha đông hơn. Khán đài Puskas Arena vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Khi CĐV Hungary tin rằng trận đấu đã an bài, với 2 cú sút trúng khung thành và 2 bàn thắng, thì Bồ Đào Nha lại cất lên tiếng nói của mình.

Nhà vô địch Nations League cho thấy bản lĩnh và sự già dặn. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Bernardo Silva mớm bóng để Joao Cancelo đặt lòng chân phải tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-2.

Bồ Đào Nha rời Puskas Arena với chiến thắng, cùng thông điệp rằng họ có thừa tự tin và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, ngay cả khi con đường gập ghềnh nhất.

Ronaldo tiếp tục làm bùng nổ thống kê và lịch sử. Ảnh: Imago

Roberto Martinez có thể hài lòng. Đội bóng của ông không chỉ là tập hợp những tài năng cá nhân, mà còn là cỗ máy biết phản ứng trước nghịch cảnh.

Từ Bernardo Silva đến Cancelo, từ Joao Neves đến Vitinha đều tỏa sáng. Trên hết, vẫn là Ronaldo – người mang trong mình cả trọng lượng lịch sử lẫn sự khao khát không bao giờ cạn.

Ở tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã chọn lùi vào hậu trường, Messi gần đây tuyên bố có thể không dự World Cup 2026 và nghỉ trận Ecuador (đá sáng 10/9), thì Ronaldo vẫn bước lên sân khấu để tỏa sáng theo cách của mình.

Trước hàng chục nghìn khán giả Budapest, CR7 vẫn chinh phục kỷ lục, làm rung chuyển bảng thống kê bóng đá thế giới. Con số 943 bàn thắng là điều phi thường, minh chứng cho một ý chí chinh phục mọi giới hạn.

Mỗi trận đấu là sự cải thiện và hoàn thiện. Trận thắng Hungary trở thành thông điệp mà Ronaldo gửi đi: với tinh thần của anh, cùng những đồng đội trẻ xuất sắc, Bồ Đào Nha là ứng viên sáng giá cho danh hiệu World Cup 2026.