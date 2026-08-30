Sau thất bại 0-2 trước Newcastle, chiến lược gia người Italia thừa nhận, Richarlison, Kevin Danso và Pape Matar Sarr đều đang tìm bến đỗ mới trong những ngày cuối của phiên chợ hè.

Trong số này, Richarlison chỉ còn một năm hợp đồng với Tottenham và nhận sự quan tâm từ đội bóng cũ Everton.

Richarlison yêu cầu được chuyển nhượng - Ảnh: PA

HLV De Zerbi cho biết: "Richarlison nhiều lần nói rằng cậu ấy muốn ra đi. Hai ngày trước, Danso đến gặp tôi và nói rằng muốn rời đội.

Pape Sarr cũng vậy. Cậu ấy gặp một chấn thương nhẹ nhưng sẵn sàng trở lại tập luyện.

Bạn không thể mua được tinh thần thi đấu. Bóng đá đôi khi giống như một điều kỳ diệu. Có thể thay đổi rất nhiều cầu thủ chỉ trong một kỳ chuyển nhượng và lập tức tìm được sự cân bằng, hoặc cần thêm thời gian.

Tôi muốn quá trình này diễn ra nhanh nhất có thể. Kế hoạch và dự án của CLB là xây dựng lại đội bóng mới với những cầu thủ mới."

Tottenham muốn thu về 20 triệu bảng từ việc bán Pape Matar Sarr. Với việc tiền vệ này công khai ý định ra đi, khả năng anh chia tay đội bóng Bắc London là rất lớn.

Những bất ổn về nhân sự càng khiến tình hình tại Tottenham trở nên đáng lo ngại. Dù đã chi tới 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng, Spurs vẫn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn.

Thất bại 0-2 trước Newcastle khiến đoàn quân của De Zerbi nhận thất bại thứ hai liên tiếp mà không ghi được bàn nào.