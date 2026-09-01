Spurs nỗ lực bổ sung thêm một cầu thủ tấn công trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa. Họ vừa bị Man City hớt tay trên mục tiêu hàng đầu Iliman Ndiaye của Everton.

Tình hình đó buộc Tottenham phải chuyển hướng sang Mudryk và đã tiếp cận Chelsea để hỏi mượn cầu thủ chạy cánh người Ukraine.

Mudryk tái ngộ thầy cũ De Zerbi ở Chelsea - Ảnh: SunSport

Mudryk có mối quan hệ tốt với HLV trưởng Tottenham Roberto De Zerbi. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Shakhtar Donetsk.

Trong quá khứ, De Zerbi từng dành nhiều lời khen cho Mudryk, gọi cầu thủ có biệt danh Misha là "con trai của ta", đồng thời đánh giá Mudryk là "cầu thủ hàng đầu".

Theo thỏa thuận giữa hai đội bóng thành London, Tottenham sẽ mượn Mudryk kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc. Khoản phí để Spurs sở hữu cầu thủ người Ukraine thống nhất ở mức 75 triệu bảng.

Chelsea từng vượt qua Arsenal để chiêu mộ Mudryk từ Shakhtar Donetsk vào năm 2023 trong thương vụ có tổng giá trị lên tới 88 triệu bảng.

Tuy nhiên, sự nghiệp Mudryk tại Stamford Bridge gặp biến cố lớn khi anh bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đình chỉ thi đấu từ tháng 12/2024 đến tháng 7 năm nay vì vi phạm các quy định về phòng chống doping.

Ban đầu, Mudryk phải đối mặt với án cấm thi đấu 4 năm. Tuy nhiên, sau đó toàn bộ cáo buộc nhằm vào cầu thủ người Ukraine được gỡ bỏ, qua đó giúp anh được phép trở lại thi đấu.

Spurs cũng đang đàm phán với Chelsea rước về trung vệ Tosin Adarabioyo với giá 7 triệu bảng. Tottenham xem Tosin là phương án thay thế Kevin Danso.