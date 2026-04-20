Arsenal đã giữ ngôi đầu Premier League từ tháng 10, trong khi với Man City chỉ là 6 ngày ở mùa giải năm nay. Nhưng đoàn quân của Pep Guardiola có thể trở lại ngôi vị số 1 vào giữa tuần này, nếu thắng Burnley trong trận đấu bù.

Man City khiến Arsenal run rẩy trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ở những vòng đấu cuối. Ảnh: MCFC

Điều gì đã xảy ra? Arsenal có phong độ không tốt gần đây và tối 19/4, ở cuộc chiến quyết định với Man City, họ đã để thua 1-2 tại Etihad.

Cherki đưa Man City vượt lên ở phút 16, nhưng sai lầm của Donnarumma phá bóng bật chân vào Kai Havertz giúp Arsenal quân bình 1-1 ngay sau đó.

Tuy nhiên, đội của Pep đã biết thắng theo cách của mình, sau một pha phối hợp bài bản, với công đầu thuộc về sao trẻ Nico O'Reilly, kiến tạo để Haaland ghi bàn quyết định ở phút 65.

Thắng 2-1 Arsenal, Man City chỉ còn kém đối thủ 3 điểm và vẫn còn 1 trận trong tay. Đội bóng áo xanh có thể đánh chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh vào giữa tuần, nếu thắng Burnley ở trận đấu bù, khi hiện tại có hiệu số ít hơn Arsenal 1 bàn.

Bất kể đối mặt áp lực lớn và không khỏi run rẩy ở cuộc đua vô địch, HLV Mikel Arteta vẫn nói cứng, tuyên bố Arsenal vẫn hoàn toàn tin tưởng sẽ xưng vương Premier League mùa này.

“Arsenal vẫn tự tin 100% có thể chiến thắng danh hiệu. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay chúng tôi và hoàn toàn có thể thực hiện được”.

Trong khi đó, dù phấn khởi Man City đả bại Arsenal, Pep Guardiola vẫn tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng, chưa có gì để tận hưởng cả, khi thực tế đội vẫn xếp nhì.

Mikel Arteta tuyên bố Arsenal vẫn tự tin 100% có thể chiến thắng danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: X De Marke Sports

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dùng 2 từ “hi vọng” để nói về tình thế cuộc đua Ngoại hạng Anh của đội nhà.

“Tận hưởng ư? Tôi nghĩ đó không phải là từ chuẩn xác. Chỉ có thể nói là chiến thắng trước Arsenal mang lai hi vọng cho Man City ở cuộc đua vô địch Premier League.

Còn thực tế, Arsenal vẫn đang dẫn đầu giải đấu, hiệu số bàn thắng bại của họ cũng tốt hơn. Man City sẽ nỗ lực từng bước một. Và tất nhiên là chúng tôi hi vọng có thể kéo dài cơ hội để đua đến ngày hạ màn.

Chúng tôi rất tôn trọng Arsenal, nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng”.