Iran kiện Mỹ và Israel vì tấn công các di tích văn hóa. Ảnh: IRNA

Đài RT trích dẫn bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17/5 của ông Gharibabadi cho biết: "Ít nhất 149 di tích lịch sử và bảo tàng ở 20 tỉnh của Iran, bao gồm cả 5 địa điểm được UNESCO công nhận, đã bị hư hại do các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel. Chính quyền Tehran sẽ ghi chép, lập hồ sơ và theo đuổi vụ việc này trong khuôn khổ trách nhiệm quốc tế bởi vì Iran sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào hy sinh lịch sử của dân tộc Iran vĩ đại cho các mục tiêu quân sự và chính trị hiện tại của họ".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói thêm, khi xung đột diễn ra, các di tích văn hóa phải được bảo vệ theo Công ước Hague năm 1954 và các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo. "Di sản văn hóa của Iran không chỉ đơn thuần là tài sản quốc gia của người dân Iran, mà còn là một phần ký ức chung của nhân loại", ông Gharibabadi nói.

Nền văn minh Ba Tư, tập trung ở Iran ngày nay, là một trong những nền văn hóa lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới. Nó bắt nguồn từ Đế chế Achaemenid được thành lập vào năm 550 trước Công nguyên. Ông Gharibabadi nhấn mạnh các vụ tấn công vào di tích lịch sử của Mỹ và Israel đã cấu thành “một biểu hiện rõ ràng của hành vi vô pháp luật".

Bộ Văn hóa Iran trước đây ước tính việc sửa chữa các di tích lịch sử bị hư hại trong cuộc xung đột sẽ tiêu tốn khoảng 70.000 tỷ Rial (gần 39 triệu USD).

Đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ diệt vong” nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Washington. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ “vô cùng lo ngại” về phát biểu của ông Trump, trong khi Giáo hoàng Leo XIV gọi lời đe dọa đó “thực sự không thể chấp nhận được”.