Hãng thông tấn TASS dẫn tin từ Bộ Tài chính Mỹ cho hay việc miễn trừ trừng phạt được gia hạn tới ngày 17/6 đối với các giao dịch liên quan đến việc mua bán, vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga đã được chất lên tàu trước ngày 17/4. Giấy phép chung tương ứng đã được công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Quyết định miễn trừ mới nhất của Mỹ cho người mua thêm 30 ngày để hoàn tất việc vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga mà không vi phạm các hạn chế của nước này. Động thái trên diễn ra sau khi một số quốc gia yêu cầu thêm thời gian để nhận hàng.

Ông Bessent viết trên mạng xã hội X ngày 18/5 rằng giấy phép chung 30 ngày mới này nhằm cho phép các quốc gia dễ bị tổn thương nhất tạm thời tiếp cận dầu mỏ của Nga “đang bị mắc kẹt trên biển”. Việc gia hạn sẽ giúp ổn định thị trường dầu thô và hạn chế khả năng tích trữ dầu giảm giá.

Washington đã miễn trừ trừng phạt với dầu mỏ Nga vào đầu năm nay nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung và hạn chế sự tăng vọt giá cả do eo biển Hormuz đóng cửa vì chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran. Khoảng 1/5 ​​lượng xuất khẩu dầu thô bằng đường biển toàn cầu đi qua tuyến đường thủy quan trọng này và sự gián đoạn đã làm rung chuyển thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, biện pháp này cho đến nay vẫn chưa làm giá xăng tại Mỹ hạ nhiệt, bất chấp những nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan khác nhằm ngăn chặn một cú sốc sâu rộng hơn.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt và các biện pháp giá trần đối với dầu mỏ của Nga kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, nhằm mục đích siết chặt doanh thu của Moscow. Sự miễn trừ có giới hạn của Mỹ chỉ áp dụng cho các lô hàng đã ở trên biển khi các hạn chế mới nhất có hiệu lực và không cho phép mua mới ngoài khuôn khổ trừng phạt hiện hành.