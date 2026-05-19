Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RT dẫn lời ông Ushakov nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin từ ngày 19 - 20/5 trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga - Trung Quốc. Theo trợ lý Điện Kremlin, điều này phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến “mức cao chưa từng có”.

Ông Ushakov hôm 18/5 nói với các phóng viên rằng phái đoàn Nga thăm Trung Quốc sẽ bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cũng như những người đứng đầu các tập đoàn, ngân hàng nhà nước lớn của Nga, gồm cả Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Quan chức này nói thêm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham gia các cuộc hội đàm riêng và mở rộng, tập trung vào các vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương cũng như những diễn biến quốc tế lớn. Khoảng 40 thỏa thuận song phương dự kiến ​​sẽ được ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến ​​sẽ thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy một thế giới đa cực và một kiểu quan hệ quốc tế mới.

Trợ lý Tổng thống Nga cũng bác bỏ những đồn đoán rằng thời điểm chuyến thăm của ông Putin có liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào và việc chuẩn bị cho chuyến thăm bắt đầu ngay sau khi Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc điện đàm trực tuyến vào tháng 2.