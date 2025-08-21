Hãng tin RT hôm 20/8 dẫn một số báo cáo cho biết, các nhóm tin tặc Nga như Killnet, Palach Pro, User Sec và Beregini thời gian qua “được cho đã truy cập vào mạng nội bộ của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp cận nhiều cơ sở dữ liệu về thương vong của phía Kiev”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 Ukraine

Cụ thể, các dữ liệu đó gồm tên đầy đủ của những người lính đã hy sinh, hoàn cảnh và nơi tử trận, dữ liệu cá nhân, ảnh… Các thư mục cũng cho thấy kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, các lực lượng Kiev đã mất tổng cộng 1,72 triệu quân nhân. Trong đó, 118.000 người thiệt mạng trong năm 2022, 405.400 người trong năm 2023, 595.000 người trong năm 2024 và 621.000 người trong năm 2025.

Ngoài ra, các nhóm tin tặc trên được cho đã thu thập dữ liệu cá nhân của các quan chức trong Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt và Tổng cục tình báo Ukraine, và danh sách về tất cả những vũ khí được chuyển giao cho Ukraine trong các năm 2022-2025 và nguồn gốc xuất xứ.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Trung tâm chống thông tin sai lệch của quân đội Ukraine khẳng định thông tin “Kiev mất 1,7 triệu quân” là tin giả do phía Nga tuyên truyền.

“Trên thực tế, quân đội Ukraine chưa bao giờ có lực lượng thường trực lên tới 1,7 triệu người. Theo ước tính do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hồi tháng 1 năm nay, quân đội Ukraine có khoảng 880.000 người”, thông cáo từ phía Ukraine viết.