Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 19/8, một nguồn tin giấu tên thân cận vấn đề cho biết, trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng một ngày trước đó, các nhà lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về việc triển khai binh sĩ châu Âu đến Ukraine “như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm răn đe những hành động gây hấn có thể xảy ra”.

Các binh sĩ châu Âu. Ảnh: European Defence Agency/Europa.eu

“Các cuộc đối thoại giữa giới chức châu Âu đã tập trung vào những đề xuất triển khai quân của Anh và Pháp cùng các lực lượng tới từ 10 quốc gia khác đến Ukraine. Nhiều cuộc thảo luận cũng đề cập đến quy mô và vị trí của các lực lượng, dù hiện chưa rõ vai trò của Mỹ trong các đảm bảo an ninh”, nguồn giấu tên cho hay.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19/8, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói, giới chức quân sự hàng đầu của "lục địa già" dự kiến sẽ gặp những người đồng cấp Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về “các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và công tác triển khai lực lượng một khi chiến sự ở Ukraine kết thúc”.

Hiện Điện Kremlin chưa bình luận về những thông tin trên.

Theo hãng tin TASS, giới lãnh đạo Nga trong những năm qua từng nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine cũng như không cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt các cơ sở quân sự gần biên giới Nga.