Ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào ngày 15/8 và đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng 3 ngày sau. Tổng thống Mỹ cho hay, các bên đang bắt đầu làm việc để hướng tới nền hòa bình lâu dài mà không cần đưa ra lệnh ngừng bắn như một số nhà lãnh đạo châu Âu gợi ý.

Hãng tin RT dẫn lời ông Trump phát biểu hôm 19/8: “Tôi đã có cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Putin. Tôi cũng đã có cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và giờ tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ gặp nhau mà không có tôi tham gia, tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Ông Trump muốn Tổng thống Nga - Ukraine tiến hành họp riêng trước khi họp ba bên. Ảnh: NDTV

“Họ có mối quan hệ khó khăn và rất tệ. Giờ chúng ta sẽ xem cách họ làm. Nếu cần thiết tôi sẽ tới, và tôi có thể đưa thỏa thuận đến hồi kết”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Chia sẻ với các phóng viên hôm 18/8, ông Zelensky bày tỏ sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Putin.

Hiện Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Song, vào đầu năm nay, ông Putin cho biết, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine vào “giai đoạn cuối” của quá trình đàm phán.

Hôm 19/8, ông Yury Ushakov, cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho hay Moscow ủng hộ việc tiếp tục “các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine”.