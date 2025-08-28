Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.

Robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.

Trong tình huống bất khả kháng, robot có thể được điều khiển thủ công. Trong điều kiện bình thường, nó tự động di chuyển theo bản đồ địa hình đã được lập trình sẵn. Robot nếu được nạp đủ năng lượng có thể hoạt động trong 3-4 tiếng, hoặc có thể dùng pin. Trọng lượng khoảng 60kg, hệ thống phần mềm AI của robot do Viettel làm chủ hoàn toàn.

Khi phát hiện mục tiêu khả nghi, robot sẽ gửi thông tin cảnh báo về trung tâm, đồng thời có loa báo động. Robot có camera nhiệt và camera thường để nhận diện địa hình và mục tiêu.

So với robot khác, robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 có ưu điểm vượt trội khi đi được nhiều địa hình đặc biệt là bậc thang (các nhà máy, khu dân cư có bậc thang rất cao). Robot có thể thay thế con người tuần tra cả ngày, lẫn đêm, có thể hoạt động liên tục.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời. Khu trưng bày trong nhà có 334 sản phẩm được thiết kế khoa học chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng Quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping Panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan. Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với công tác trưng bày, các phương án hậu cần, kỹ thuật an ninh, an toàn cũng được triển khai chặt chẽ, bố trí khu ăn nghỉ y tế dã chiến, phương án cứu hộ, phòng chống cháy nổ sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho triển lãm.

Mô hình các hệ thống radar.

Trang bị người lính tương lai và quần áo ngụy trang cho bộ đội bắn tỉa.

UAV chiến đấu cấp chiến thuật của Viettel.

Khu trưng bày ngoài trời chia thành 8 khu vực: một khu vực điều hành và khu vực vũ khí trang bị gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc; Pháo mặt đất, pháo tự hành; Khí tài đặc chủng.

Với chủ đề "Kiến tạo phát triển, tại khu vực trong nhà với diện tích trên 700m2 không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng được thiết kế, xây dựng hấp dẫn, quy hoạch phân bổ không gian phù hợp, lựa chọn vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc phòng thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra còn có khu trưng bày không gian ngoài trời có chủ đề "Thanh gươm và lá chắn". Các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, viễn thông tham gia trong không gian có chủ đề "Khát vọng bầu trời".