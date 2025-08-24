Tiểu ban diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) của Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80.

Trong buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình, các đơn vị đã tổ chức ăn uống cho bộ đội theo đúng tiêu chuẩn, chế độ. Chất lượng bữa chính buổi chiều từ 16h-17h30 tại các vị trí tập kết cơ bản phù hợp với điều kiện cơ động dã ngoại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các điểm bảo đảm nước uống trong khu vực Quảng trường, Công viên Bách thảo được tổ chức tốt. Quân trang của các khối cơ bản bảo đảm đủ.

Xe chở tên lửa đạn đạo Scud B di chuyển trên đường phố Hà Nội về điểm tập kết gần Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quyết Thắng

Công tác bảo đảm quân y được tổ chức chặt chẽ, tổ chức 12 trạm quân y có đủ trang bị, thuốc, vật tư y tế, trong đó có 2 trung tâm cấp cứu, điều trị và hồi sức, 4 lều cấp cứu triển khai tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 8 trạm cấp cứu triển khai tại 8 vị trí đảm bảo quân y diễu binh, diễu hành đường phố và khu vực tập kết sẵn sàng triển khai phân loại, cấp cứu, điều trị và vận chuyển trong tình huống cấp cứu hàng loạt.

Công tác cơ động khối xe pháo quân sự từ các vị trí tập kết xe đến khu vực Quảng trường Ba Đình được bảo đảm xăng dầu đủ, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức bảo đảm đủ điện, nước, cơ bản đủ nhà vệ sinh cho các lực lượng tham gia tổng hợp luyện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với UBND TP triển khai lắp đặt được 598/612 nhà vệ sinh đơn và 11 nhà vệ sinh dã chiến bảo đảm mỹ quan, chất lượng tốt.

Hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80. Ảnh: Thanh Tú

Hàng trăm xe ô tô các loại được bảo đảm để phục vụ buổi tổng hợp luyện; 100% xe pháo quân sự được dán lô gô quân binh chủng để tham gia diễu binh, diễu hành. Đã thành lập 9 tổ bảo đảm kỹ thuật của 2 chuyên ngành (Xe máy và Tăng thiết giáp).

Trong quá trình cơ động trên đường và cơ động xe pháo quân sự về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Trường đua F1 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Tuyệt đối không được chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức ăn, uống cho bộ đội đúng theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, biện pháp tổ chức bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng buổi (thời gian, địa điểm tập kết, thời tiết...).

Cần bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh sạch sẽ khu vực, để đồ thừa, rác thải đúng nơi quy định. Tổ chức lực lượng phục vụ và chia thành nhiều điểm bảo đảm nước uống, nhất là các điểm cấp nước trên các tuyến đường.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn cũng yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn bộ đội mang, mặc trang phục đúng quy định, nhất là lễ phục, quản lý, sử dụng đúng cách, chặt chẽ không để hư hỏng hoặc mất mát.

Lực lượng quân y nói chung và quân y các đơn vị nói riêng phải thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sức khỏe của bộ đội; đặc biệt chú ý sức khỏe lực lượng lái xe của các khối. Các tổ quân y trực đúng vị trí, phải luôn sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu. Ảnh: Thanh Tú

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, phương tiện, khí tài... cả trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không được chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng bảo đảm kỹ thuật phải trực đúng vị trí quy định, nhất là tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống.

Các đơn vị khối xe, pháo quân sự chú ý thực hiện thống nhất quy định về bật đèn xi nhan đi thẳng và đèn kích thước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vị trí tập kết tổ chức chằng buộc, canh gác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp phòng chống cháy nổ, tác động từ bên ngoài vào xe pháo, phương tiện, khí tài để bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ…