Trong tuyên bố trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu xác nhận, cơ quan này vừa ký hợp đồng mua 18 tiêm kích F-16 cùng nhiều thiết bị đi kèm của Hà Lan, đồng thời gọi động thái mua sắm trên là “một bước phát triển của Trung tâm Huấn luyện F-16 châu Âu tại căn cứ Fetesti, nơi đào tạo phi công đến từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác”.

Chiến cơ F-16. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine/Mil.in.ua

Ông Mosteanu cho biết: “18 tiêm kích F-16 sẽ được sử dụng riêng cho việc huấn luyện và diễn tập, trong đó có đào tạo cho các phi công của Ukraine. Việc mua sắm được thực hiện với giá tượng trưng 1 Euro. Đây là một khoản đầu tư thông minh vào đào tạo, sự hợp tác và tương lai. Dự án này phản ánh niềm tin của đối tác Hà Lan và là sự ghi nhận về tính chuyên nghiệp của Không quân Romania”.

Theo trang RBC Ukraine, toàn bộ chi phí đào tạo các phi công Ukraine bằng tiêm kích F-16 của phương Tây tại căn cứ Fetesti sẽ được trả bằng ngân sách nhà nước thông qua Bộ Quốc phòng Romania.

Từ năm 2023, Không quân Ukraine đã nhận được nhiều tiêm kích F-16 từ các quốc gia phương Tây. Chính quyền Kiev từng kỳ vọng các chiến đấu cơ này sẽ là loại vũ khí mang lại ưu thế cho nước này trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, việc những chiếc F-16 viện trợ bị cắt giảm công nghệ đã ảnh hưởng tới tính hiệu quả của chúng trong thực chiến.