Theo trang Militarnyi, Bộ Quốc phòng Bỉ đã phát sóng trực tiếp sự kiện tiếp nhận 3 chiếc F-35 đầu tiên từ Mỹ. Theo đó, các máy bay F-35 đã bay từ Mỹ đến Căn cứ Không quân Floren ở tỉnh Namur của Bỉ.

Trước đó, các phi công Bỉ đã được huấn luyện sử dụng F-35 trong nhiều tháng tại Căn cứ Không quân Luke ở bang Arizona, Mỹ. Được biết, các máy bay F-35 của Bỉ hiện sẽ bắt đầu giai đoạn đánh giá hoạt động và tích hợp trước khi đi vào hoạt động vào năm 2026.

Bỉ tiếp nhận 3 chiếc F-35 đầu tiên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Bỉ

Bỉ đã đặt hàng 34 chiếc F-35A vào năm 2018 để thay thế phi đội F-16 của nước này, và sau đó quyết định tăng đơn đặt hàng lên 45 chiếc. Các máy bay mới sẽ được đặt tại căn cứ không quân Florence và Kleine-Brogel. Ngoài ra, việc thay thế hoàn toàn phi đội F-16 dự kiến là ​​vào năm 2028.

Lịch giao hàng ban đầu dự kiến ​​chia theo từng đợt với 4 máy bay trong giai đoạn 2023 -2027 và 2030, và 5 chiếc vào năm 2028 - 2029. Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, Bỉ tạm thời từ chối tiếp nhận 2 chiếc F-35A do vấn đề về giấy chứng nhận phần mềm. Quyết định này đã khiến lịch giao hàng bị lùi lại.

Được biết, những chiếc F-35 đầu tiên của Bỉ đã được chuyển giao đến Căn cứ Không quân Luke ở bang Arizona vào tháng 12/2024, nơi chúng được sử dụng để phục vụ công tác huấn luyện cho các phi công và kỹ thuật viên của Bỉ cùng với Phi đội 312 của Không quân Mỹ.

Tiêm kích F-16 của Bỉ. Ảnh: Militarnyi

Sau khi tiếp nhận các máy bay F-35A, Bỉ sẽ thay thế dần cho dàn chiến đấu cơ F-16 AM/BM để chuyển giao cho Ukraine. Chính phủ Bỉ từng nhiều lần tuyên bố thời điểm chuyển giao F-16 cho Ukraine phụ thuộc vào việc Không quân Bỉ có nhận được máy bay F-35 mới hay không.

Theo kế hoạch hiện tại, Bỉ dự định cung cấp cho Ukraine 30 máy bay F-16 vào năm 2028, và trở thành nhà tài trợ F-16 lớn nhất cho Kiev.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Không quân Ukraine 2 chiến đấu cơ F-16 vào năm nay, và 2 chiếc nữa vào năm 2026.