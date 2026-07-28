Chủ nhân 5 Quả bóng vàng gây dựng tên tuổi tại Anh trong màu áo MU, trước khi chuyển sang Real Madrid năm 2009 với mức phí kỷ lục thế giới thời điểm đó là 80 triệu bảng.

Ở tuổi 41, Ronaldo trải qua chặng đường tiếp theo dưới màu áo Juventus và Al-Nassr, xen giữa là quãng thời gian ngắn trở lại Old Trafford.

Ronaldo chuẩn bị chia tay tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: DAZN

CR7 cũng vừa góp mặt tại kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Ronaldo hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha, với 146 bàn thắng qua 233 lần ra sân, trong đó có 3 pha lập công tại World Cup 2026.

Dù vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp CLB, nhiều nguồn tin cho rằng, CR7 chuẩn bị khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia.

Sau khi Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026, từng xuất hiện đồn đoán rằng Ronaldo có thể kéo dài sự nghiệp quốc tế đến EURO 2028, hoặc thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 tổ chức trên sân nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy không trở thành hiện thực. Nhà báo Mohammed Awaad tiết lộ, Ronaldo sẽ thêm một lần khoác áo Bồ Đào Nha, trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Trận đấu đó là cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales tại UEFA Nations League, ngày 24/9.

Đáng chú ý, màn chia tay của Ronaldo dự kiến diễn ra trên sân Jose Alvalade - sân nhà Sporting Lisbon, CLB thời niên thiếu chắp cánh cho sự nghiệp lẫy lừng của CR7.