Roberto Martinez ngậm ngùi nói trước truyền thông: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi với tuyển Bồ Đào Nha. Nếu không vô địch World Cup, việc tiếp tục chẳng còn ý nghĩa gì."

Bồ Đào Nha đã cầm chân Tây Ban Nha cho đến những phút cuối cùng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mikel Merino từ băng ghế dự bị mang đến khác biệt cho nhà vô địch Euro 2024.

Trong cuộc đối đầu vòng 1/8, HLV Roberto Martinez tiếp tục phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích vì rút Vitinha ra sân, và tung vào Bernardo Silva.

HLV Roberto Martinez trả lời phỏng vấn sau trận - Ảnh chụp màn hình

Quyết định thay người trên khiến Bồ Đào Nha mất phương hướng lúc cuối trận, và Bernardo Silva là người mắc lỗi gián tiếp dẫn đến bàn thua của Bồ Đào Nha.

Cựu HLV tuyển Bỉ cũng bảo vệ quyết định tin dùng Cristiano Ronaldo, người chơi trọn 90 phút trên sân Arlington.

Ông giải thích: "Về thể lực, Cristiano hoàn toàn đủ khả năng thi đấu 90 phút. Cậu ấy tạo ra khoảng trống và luôn biết cách thích nghi với từng tình huống trên sân.

Có lẽ nếu trận đấu bước vào hiệp phụ thì sẽ rất tốt nếu có Goncalo Ramos. Nhưng đó không phải là chiến lược của chúng tôi hôm nay."

Martinez tiếp tục bênh vực Ronaldo: "Tôi đến Bồ Đào Nha vào thời điểm có rất nhiều hoài nghi về vị trí của Cristiano. Nhưng với tôi, cậu ấy luôn là một tấm gương.

Không chỉ số bàn thắng, những thống kê nói lên tất cả, mà còn ở khả năng kiến tạo, sự tận tâm mỗi ngày và cách cậu ấy sống vì bóng đá. Cristiano là hình mẫu cần trân trọng và tôn vinh.

Chúng ta đang nói về một biểu tượng của bóng đá thế giới. Không nhiều cầu thủ như Cristiano. Tôi biết ơn những gì cậu ấy đã nỗ lực cống hiến cho Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup này."

Theo nhật báo A Bola, HLV Jorge Jesus - người từng giúp Ronaldo giành danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr mùa giải trước sẽ được lựa chọn để thay thế Martinez trên cương vị HLV trưởng Bồ Đào Nha.