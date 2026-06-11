Kết quả bóng đá hôm nay 11/6/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
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MU vừa công bố danh sách thanh lý 6 cầu thủ, trong đó có những cái tên nổi bật hết hạn hợp đồng như Casemiro, Jadon Sancho hay Malacia...
Đội tuyển Pháp đến World Cup 2026 với đội ngũ ngôi sao hùng hậu, trong giải đấu cuối cùng trước khi chia tay HLV Didier Deschamps.
Đội tuyển Argentina bước vào World Cup 2026 với áp lực tâm lý từ “lời nguyền” lịch sử, khi các đội số 1 FIFA chưa từng lên ngôi vô địch.
Argentina đánh bại Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối trước World Cup 2026, nơi Messi vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi dấu ấn.