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Đội hình ra sân Bồ Đào Nha
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Ronaldo đá chính và phung phí những cơ hội đầu tiên
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Bồ Đào Nha thi đấu lấn lướt trước đại diện châu Phi
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Đến phút 23, Pedro Neto khai thông bế tắc bằng cú sút chân trái hiểm hóc
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Nhưng đến cuối hiệp 1, Adams bất ngờ gỡ hòa cho đội khách
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Sau giờ giải lao, CR7 vẫn chưa có duyên ghi bàn
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Cú dứt điểm từ chân Joao Felix
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Mãi phút 75, Conceicao mới tỏa sáng để đem về chiến thắng sít sao cho Bồ Đào Nha
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Đồng đội chúc mừng Conceicao với pha lập công đẹp mắt
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Chiến thắng nhọc nhằn của Bồ Đào Nha

Nguồn ảnh: 433, Uefa, SSE, Record