Ronaldo từ chối ra sân trong màu áo Al-Nassr ở vòng đấu mới nhất Saudi Pro League, nhằm phản đối việc đội bóng của anh nhận được ít sự hỗ trợ tài chính so với đối thủ Al-Hilal.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vô cùng tức giận khi Haydeer Abdulkareem là bản hợp đồng duy nhất của Al-Nassr tại kỳ chuyển nhượng giữa mùa, bất chấp lời kêu gọi chiêu mộ thêm cầu thủ từ HLV Jorge Jesus.

Ronaldo đang đình công không ra sân cùng Al-Nassr - Ảnh: SunSport

Trong khi kình địch Al-Hilal vừa chi ra 26 triệu bảng để rước về bộ đôi Kader Meite cùng Saimon Bouabre, trung vệ Pablo Mari từ Fiorentina và bản hợp đồng bom tấn Karim Benzema.

Trước động thái phản ứng của CR7, phía Saudi Pro League vừa lên tiếp đáp trả rằng, mỗi CLB đều hoạt động độc lập về chính sách tài chính, chuyển nhượng...

Một tuyên bố có đoạn: "Giải vô địch Saudi Arabia được xây dựng trên nền tảng cơ bản: mỗi CLB hoạt động động lập theo cùng một quy tắc. Các đội bóng đều có ban quan trị, ban điều hành và ban lãnh đạo bóng đá riêng.

Thế nên, những quyết định về tuyển dụng, chi tiêu và chiến lược thuộc về các CLB đó, trong khuôn khổ tài chính cho phép để đảm bảo tính bền vững cùng sự cạnh tranh. Khuôn khổ áp dụng bình đẳng cho toàn giải đấu."

Ban tổ chức Saudi Pro League cũng khẳng định, không một cầu thủ nào có thể tác động đến các quyết định ở cấp cao nhất.

"Cristiano hoàn toàn tận tâm với Al-Nassr kể từ ngày gia nhập và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của CLB. Giống bất kỳ cầu thủ ưu tú khác, anh ấy muốn giành chiến thắng.

Nhưng không một cá nhân nào, dù quan trọng đến đâu, có thể quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình.”