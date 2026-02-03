Karim Benzema đã chính thức chia tay Al Ittihad để đầu quân cho Al Hilal theo bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, tạo nên một trong những thương vụ đáng chú ý nhất Saudi Pro League mùa này.

Quả bóng Vàng 2022 cập bến đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trong bối cảnh Al Hilal chỉ hơn Al Nassr của Cristiano Ronaldo đúng một điểm.

Al Hilal như "hổ mọc thêm cánh" khi có thêm Benzema - Ảnh: CLB

Sự xuất hiện của Benzema được xem là cú hích lớn cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Al Hilal. Trước đó, tiền đạo người Pháp từng đóng vai trò then chốt giúp Al Ittihad vô địch quốc nội và giành Cúp Nhà Vua, khẳng định đẳng cấp tại giải đấu giàu tính cạnh tranh này.

Al Hilal vốn là thế lực giàu truyền thống nhất Saudi Arabia, sở hữu 21 chức vô địch quốc gia và 4 lần đăng quang châu Á. Dưới thời HLV Simone Inzaghi, đội bóng này tiếp tục cho thấy tham vọng lớn bằng việc liên tục chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu.

Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo vẫn đang chờ danh hiệu Saudi Pro League đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2022. Việc Al Hilal tăng cường lực lượng bằng Benzema khiến con đường chinh phục ngôi vương của Ronaldo và các đồng đội trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Ronaldo càng gian nan trên hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr - Ảnh: CLB

Cũng bởi vậy mà Ronaldo đã từ chối thi đấu trong chuyến làm khách của Al Nassr trước Al Riyadh đêm 2/2. khi cho rằng Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), chủ sở hữu của nhiều CLB ở Saudi Arabia, lẫn các cá nhân có máu mặt đã làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của giải đấu.

Ronaldo cho rằng PIF đã cố ý không cấp thêm kinh phí chuyển nhượng cho Al Nassr lẫn Al Ittihad vì đã bị thế lực nào đó yêu cầu.