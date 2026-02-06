Chỉ ít ngày sau khi chính thức gia nhập Al Hilal, Karim Benzema đã nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu bằng màn trình diễn chói sáng ở vòng 21 Saudi Pro League.

Tiền đạo người Pháp được HLV trao suất đá chính trong chuyến làm khách trên sân Al Akhdoud và ngay lập tức trở thành tâm điểm của trận đấu.

Karim Benzema có màn ra mắt như mơ tại Al Hilal

Sau hơn nửa giờ thi đấu giằng co, Benzema phá vỡ thế bế tắc bằng pha đánh gót tinh tế trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng giúp Al-Hilal hoàn toàn làm chủ thế trận trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Sang hiệp hai, mối liên kết giữa Benzema và Malcom liên tục khiến hàng thủ Al Akhdoud chao đảo. Phút 60, Benzema dễ dàng đệm bóng nhân đôi cách biệt, trước khi hoàn tất cú hat-trick chỉ bốn phút sau bằng pha dứt điểm cận thành lạnh lùng.

Không chỉ ghi bàn, cựu sao Real Madrid còn để lại dấu ấn với đường kiến tạo giúp Malcom lập công ở phút 70. Khi Benzema rời sân, Salem Al-Dawsari tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, khép lại chiến thắng đậm đà 6-0 cho Al Hilal.

Màn ra mắt ấn tượng của Benzema giúp Al Hilal củng cố ngôi đầu bảng, tạm bỏ xa Al Nassr 4 điểm khi Ronaldo và các đồng đội chưa đá vòng 21.