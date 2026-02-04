Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuẩn bị bước sang tuổi 41 vào ngày mai. Hiện Ronaldo đang đình công tại Al-Nassr vì bất mãn với những vấn đề nội bộ đội bóng,

CR7 vô cùng tức giận về sự ưu ái rõ ràng trong khâu chuyển nhượng mà Quỹ đầu tư công (PIF) dành cho CLB đối thủ của Al-Nassr tại giải vô địch Saudi Arabia, cụ thể là Al-Hilal.

Ronaldo có thể rời Al-Nassr hè tới - Ảnh: PA

Tháng trước, Al-Nassr chỉ ký hợp đồng với một cầu thủ duy nhất là Haydeer Abdulkareem, bất chấp những lời kêu gọi đầu tư thêm về lực lượng từ HLV trưởng Jorge Jesus.

Ronaldo cũng phàn nàn và sau đó từ chối thi đấu ở trận cầu giữa Al-Nassr và Al-Riyadh đầu tuần này.

Tờ Record của Bồ Đào Nha cho hay, Cristiano Ronaldo đang cân nhắc việc chuyển sang đội bóng khác.

Giao kèo hiện tại giữa CR7 và Al-Nassr có kèm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43 triệu bảng Anh.

Vẫn còn phải chờ xem liệu có CLB nào có thể kích hoạt điều khoản trên và giành lấy sự phục vụ của Ronaldo.

Mức lương cao mà chân sút tuyển Bồ Đào Nha đang nhận là trở ngại với bất kỳ đội bóng châu Âu nào muốn chiêu mộ Ronaldo.

Anh là cầu thủ nhận thù lao cao nhất Thế giới, bỏ túi 488.000 bảng Anh mỗi ngày. Kể từ đầu mùa, Ronaldo ghi được 18 bàn thắng sau 22 lần ra sân cho đội bóng áo vàng.