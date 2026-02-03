Đúng như truyền thông Bồ Đào Nha dự đoán, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong chuyến làm khách của Al Nassr do căng thẳng liên quan tới khả năng chuyển sang Al Hilal.

Thiếu vắng ngôi sao số một, lại không có cả Kingsley Coman và Marcelo Brozovic, Al Nassr vẫn phải hành quân tới sân của Al Riyadh với áp lực không nhỏ.

Mane chơi nổi bật trong ngày vắng Ronaldo - Ảnh: Al Nassr

Đội khách kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhưng gặp khó ở khâu dứt điểm. Sadio Mane liên tục thoát xuống sau lưng hàng thủ đối phương song chưa thể tận dụng.

Phải đến phút 39, bước ngoặt mới xuất hiện. Từ pha xử lý tinh tế của Felix trước vòng cấm, Mane băng xuống đúng nhịp và tung cú vô-lê một chạm lạnh lùng, mở tỷ số cho Al Nassr.

Sau bàn thua, Al Riyadh buộc phải dâng cao đội hình. Chủ nhà suýt gỡ hòa với những cú sút xa nguy hiểm, trong khi Al Nassr cũng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu. Mane thậm chí còn hai lần “mừng hụt” vì việt vị và thiếu may mắn.

Nhà ĐKVĐ FACON tỏa sáng cùng Felix giúp đội nhà chỉ còn kém Al Hilal đúng 1 điểm - Ảnh: Al Nassr

Dù vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 vẫn được giữ vững. Kết quả này, cùng việc Al Hilal bị Al Ahli cầm hòa 0-0, giúp Al Nassr rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch.