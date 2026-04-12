McIlroy hụt hơi

ĐKVĐ Rory McIlroy bước vào ngày thi đấu thứ 3 ở The Masters 2026 với lợi thế lớn nhất lịch sử giải sau 36 hố (hơn 6 gậy so với Patrick Reed và Sam Burns), giờ đây bị vây quanh bởi hàng loạt đối thủ đáng gờm.

McIlroy chia sẻ ngôi đầu với Cameron Young (-11), phía sau là Burns (-10), Shane Lowry (-9), Jason Day và Justin Rose (-8), Scottie Scheffler và Li Haotong (-7). Từ khoảng cách tưởng như không thể san lấp, cuộc đua giờ trở nên cực kỳ sít sao.

McIlroy có một ngày thi đấu khó khăn. Ảnh: EFE

Dưới cái nắng gay gắt như mùa hè, sân Augusta – nơi vẫn giữ truyền thống không sử dụng điện thoại di động – chứng kiến ngày thi đấu đỉnh cao với hàng loạt ứng viên vô địch. Một trận chung kết nghẹt thở đang chờ vào Chủ nhật (giờ Mỹ).

Nhà vô địch khởi đầu đầy run rẩy. Thật khó hiểu khi McIlroy vẫn tranh chấp ngôi vương dù anh là người có tỷ lệ đánh trúng fairway thấp thứ hai toàn giải (50%, 21/42), chỉ hơn Davis Riley – người đã bị loại.

Một cú putt ngắn hỏng khiến anh mắc bogey ngay hố đầu, trong khi Reed làm đảo lộn cục diện với 3 birdie liên tiếp. Chỉ trong chớp mắt, lợi thế 6 gậy bị rút xuống còn 2.

Rồi cả “đội quân” phía sau cùng tăng tốc: Young, Li Haotong, Lowry (với một cú hole-in-one ở hố 6), Burns, Day, Rose… cho đến cả số 1 thế giới Scheffler.

Cú hole-in-one hố 6 par-3 của Lowry. Nguồn: The Masters

Scheffler có sự trở lại mạnh mẽ với vòng đấu ghi điểm -7. Anh mở màn với điểm eagle tại hố 2 par-5, rồi ghi thêm 5 birdie trong một ngày gần như hoàn hảo, khẳng định mình vẫn còn nguyên cơ hội.

Chờ Chủ nhật bùng nổ

Khoảng cách mà McIlroy từng tạo ra – như Tiger Woods thời đỉnh cao – tan biến khi anh bước vào “cối xay thịt” Amen Corner (cụm 3 hố thi đấu nổi tiếng nhất – 11, 12, 13 – tại sân Augusta, đóng vai trò quyết định cho The Masters).

Bóng xuống nước ở hố 11 dẫn đến double bogey sau cú putt ngắn hỏng, thêm bogey ở hố 12 vì cú phát bóng tệ, và chỉ đạt par ở hố 13 par-5 do tiếp tục lệch hướng từ tee – điểm yếu lớn nhất của anh tại giải năm nay.

Trong lúc đó, Young – nhà vô địch The Players – ghi birdie ở hố 16 để vượt lên.

Scheffler ghi điểm eagle hố 2 par-5. Nguồn: The Masters

Kịch tính dâng cao khi McIlroy đối mặt nguy cơ sụp đổ như năm ngoái. Nhưng anh vùng lên với birdie ở hố 14 và 15 để giành lại ngôi đầu… trước khi lại mắc bogey ở hố 17. Kết quả: đồng dẫn đầu với Young, và mọi thứ sẽ được quyết định ở vòng cuối.

Năm ngoái, McIlroy đã hoàn tất Grand Slam – bộ sưu tập đủ 4 major – gia nhập nhóm huyền thoại gồm Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods (anh là người châu Âu đầu tiên làm được điều này).

Chủ nhật này, anh hướng đến một cột mốc lịch sử khác: bảo vệ thành công chiếc áo xanh, điều chỉ Jack Nicklaus (1964-1965), Nick Faldo (1989-1990) và Tiger Woods (2001-2002) từng làm được.

Augusta đang chờ cái kết bùng nổ.