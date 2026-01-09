Trong trận bán kết không dễ dàng, Real Madrid cuối cùng đã giành chiến thắng 2-1 trước Atletico, nhờ các pha lập công của Valverde ở ngay phút thứ 2 và Rodrygo (55’).

Với kết quả này, Real Madrid cùng Barca tạo nên trận chung kết trong mơ, tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 (2h ngày 12/1).

Mbappe bay sang Saudi Arabia để cùng Real Madrid đấu Barca. Ảnh: Madrid Zone

Real Madrid đã đấu Atletico mà không có tay săn bàn số 1, Mbappe do bị chấn thương. Trước đó, ngôi sao người Pháp cũng vắng mặt ở trận ‘Kền kền’ đè bẹp 5-1 Real Betis cuối tuần qua.

Tuy nhiên, Xabi Alonso mang đến tin vui sau trận thắng Atletico: Mbappe có thể ra sân trong trận chung kết, Real Madrid đấu Barca!

“Mbappe sẽ bay sang đây vào ngày mai và chúng tôi sẽ xem liệu cậu ấy có đủ thể lực để ra sân hay không”.

Xabi cũng tuyên bố, Real Madrid sẽ có bộ mặt khác khi đấu Barca, sau một số chê trách vào màn trình diễn kém thuyết phục của đội trước Atletico.

Ngoài tin vui Mbappe mang đến, Xabi còn có ‘điểm tựa’ để giành Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barca, khi họ thắng 2-1 tại lượt đi La Liga mùa này.

Mbappe chính là người đã mở tỷ số cho Real Madrid ở trận thắng ấy và Jude Bellingham ghi bàn còn lại.

Liên quan trận bán kết, Xabi Alonso lên tiếng chỉ trích Diego Simeone, người có những gây hấn với Vinicius, với lời lẽ khiêu khích chân sút Brazil: “Chủ tịch Perez sẽ tống cổ cậu đi”.