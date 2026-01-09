Barca gọi và Real Madrid trả lời, hẹn nhau ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha trên đất Saudi Arabia. Tại bán kết, nếu đội của Hansi Flick đè bẹp Bilbao 5-1, thì các học trò của Xabi thắng 2-1 Atletico ở trận đấu diễn ra sau 1 ngày.

Đây là mùa thứ 3 liên tiếp, Barca và Real Madrid tạo nên trận chung kết ‘siêu kinh điển’, và đội giành chiến thắng thường tạo đà lấy luôn danh hiệu La Liga vào cuối mùa.

Hansi Flick chưa từng thua trong 7 trận chung kết mà ông góp mặt. Cuộc đấu của Barca với Real Madrid tới đây sẽ là lần thứ 8 cho kỷ lục hoàn hảo? Ảnh: Live Score

Cụ thể, vào tháng 1/2023, Barca do Xavi dẫn dắt thắng đáp đảo 3-1 Real Madrid, sau đó vô địch La Liga 2022/23.

Một năm sau, tình thế đảo ngược, Real Madrid thắng giòn 4-1 Barca, trong đó Vinicius tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick. Cuối mùa, thầy trò Ancelotti xưng vương La Liga.

Mùa giải trước, Barca trong chiến dịch đầu tiên dưới thời Hansi Flick, đè bẹp ‘Kền kền’ 5-2, giành Siêu cúp Tây Ban Nha, chinh phục luôn La Liga trước 2 vòng đấu và giành cả Cúp Nhà vua.

Với trận chung kết phía trước, niềm vui sẽ thuộc về ai, Real Madrid hay Barca?

Trong khi Xabi phấn khởi báo tin, Mbappe tức tốc bay sang Saudi Arabia, có khả năng cùng Real Madrid đấu Barca, đối thủ lại được lên dây cót bằng thống kê lợi hại của Hansi Flick: thắng 100% trong cả 7 trận chung kết ở sự nghiệp cầm quân đến nay.

Cụ thể, Flick từng cùng Bayern Munich giơ cao danh hiệu sau các trận chung kết Cúp QG Đức 2019/20, Champions League 2019/20, Siêu cúp châu Âu 2020/21, Siêu Cúp Đức 2020, FIFA Club World Cup 2020/21 và 2 với Barca: Cúp Nhà vua 2024/25, Siêu cúp Tây Ban Nha 2025.

Nếu tiếp tục duy trì kỷ lục đáng ngạc nhiên trên, Hansi Flick sẽ có lần thứ 8 chưa từng thua ở các trận chung kết. Kết quả tích cực sẽ khích lệ Barca nhảy thêm ‘cú hích’ ở La Liga, nơi họ đang hơn Real Madrid 4 điểm sau vòng 19 (lượt đi).