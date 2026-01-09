1. Danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ được quyết định bằng trận chung kết Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona – lần thứ 4 liên tiếp trong thể thức thi đấu 4 đội.

Những người tạo nên kịch bản này là Federico Valverde và Thibaut Courtois, hai thủ lĩnh quan trọng trong đội hình Real Madrid.

Valverde phá vỡ mọi tính toán. Ảnh: Diario AS

Atletico Madrid chơi hay hơn, kiểm soát bóng nhiều và có những cơ hội tốt hơn, nhưng gục ngã trong vòng cấm của một Real Madrid lép vế, không có Kylian Mbappé và cũng chẳng có nhiều thế trận để phô diễn.

Chiến thắng dành cho đội bóng của Xabi Alonso theo phong cách bóng đá Italia, còn Atletico phải chấp nhận thất bại.

Trước đây, đội của Diego Simeone thường đá thực dụng trong các trận derby. Lần này, họ đá đẹp và áp đảo một Real Madrid thực dụng nhưng chưa đủ hiệu quả.

Kết quả tước đi của Atletico tấm vé vào chung kết vì thiếu độ chính xác. Ngược lại, sự sắc bén thuộc về Real Madrid, được thể hiện qua cú nã đại bác của Valverde và việc Rodrygo tận dụng hoàn hảo cơ hội có được.

Cơn mưa dứt điểm mà Atletico trút xuống khung thành “Los Blancos” chỉ được đền đáp bằng một pha đánh đầu của Sorloth.

2. Trước trận, tâm điểm nằm ở những quyết định nhân sự của hai HLV trong bối cảnh các ca vắng mặt ảnh hưởng lớn đến kế hoạch.

Với Alonso, Gonzalo Garcia mặc nhiên đá mũi nhọn khi Mbappe vắng mặt. Bài toán của ông là chọn người đá cặp với Asencio ở trung tâm hàng thủ.

Dean Huijsen vừa trở lại sau chấn thương và từng trải qua cơn ác mộng ở trận derby La Liga tại Metropolitano (Atletico thắng 5-2), vì thế vị trí được trao cho Rudiger.

Real Madrid chiến thắng nhờ thực dụng. Ảnh: RMCF

Với Simeone, các vấn đề xoay quanh người thay Barrios và vị trí hậu vệ trái. Ông ưu tiên Gallagher thay vì Cardoso, đặt niềm tin vào thể chất của tiền vệ người Anh trong những trận cầu kiểu này.

Ở hành lang trái, Simeone chọn Ruggeri, đồng nghĩa với một bài kiểm tra cực khó. Điểm mạnh của hậu vệ người Italia không nằm ở phòng ngự, trong khi đối diện là Rodrygo đầy lắt léo.

Nhưng bóng đá, như thường lệ, nhanh chóng phá vỡ mọi toan tính. Chưa đầy 60 giây, trọng tài thổi một quả phạt mà phía Atletico phản đối, khi Gallagher tranh chấp Bellingham.

Ở khoảng cách 30 mét, Valverde tiến lại như thể không liên quan. Anh nhận ra Oblak chỉ xếp ba người trong hàng rào. Cầu thủ người Uruguay tung cú sút từ mu bàn chân rắn như thép thành bàn.

Bàn thắng là phép thử cho khả năng phản ứng của Atletico. Real Madrid nhường quyền kiểm soát, chọn bảo vệ lợi thế và chờ đợi thêm sai lầm từ đối thủ.

Những cơ hội đến, nhưng Atletico không thắng được người cũ của mình. Courtois lên tiếng, với pha cứu thua xuất thần từ cú đánh đầu của Sorloth, rồi chặn cú sút mũi giày của Baena.

3. Kịch bản trên sân cho thấy Real Madrid chủ trương thắng trận theo con đường cổ điển kiểu Italia: phòng ngự và kết liễu khi đối thủ mắc sai lầm. Alonso hiểu rằng tương lai của ông phụ thuộc nhiều vào trận derby này.

Rodrygo đang có phong độ rất cao. Ảnh: Diario AS

Bóng thuộc về Atletico, còn Real Madrid kiên cường trụ vững đến hết hiệp 1. “Los Blancos” co cụm phòng ngự, dựa vào Courtois và những pha cắt bóng của Rudiger.

Simeone liền thay đổi khi bước vào hiệp 2: Gallagher nhường chỗ cho Le Normand; Llorente được đẩy lên đá cặp với Koke.

Chính Le Normand đến chậm trước đường chuyền tinh tế của Valverde cho Rodrygo. Tiền đạo Brazil không bỏ lỡ. Anh bứt phá vào vòng cấm và dễ dàng đánh bại Oblak.

Một bài kiểm tra nữa cho khả năng đứng dậy của Atletico sau cú đánh thứ hai. Họ đã làm được một phần. Sorloth chớp thời cơ từ một cú dứt điểm đặt lòng của Giuliano, đánh đầu cận thành chính xác.

Sau khoảnh khắc này, hai đội cùng điều chỉnh. Alonso ưu tiên gia cố hàng thủ, Rudiger rời sân vì mệt mỏi, Tchouameni xuống đá trung vệ. Simeone tăng cường hỏa lực với Thiago Almada và Griezmann.

Thêm những cơ hội khác được tạo ra, nhưng hết Llorente đến Griezmann để làm nền cho Courtois tỏa sáng.

Cái chân phải xuất sắc của Valverde cùng đôi tay Courtois đã khai sinh trận Siêu kinh điển đầu tiên trong năm 2026, vào đêm Chủ nhật (2h ngày 12/1).