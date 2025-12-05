Quỷ đỏ dường như sẽ bỏ túi 3 điểm với việc Diogo Dalot mở tỷ số đầu hiệp hai với pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm.

Tuy nhiên, West Ham dồn đội hình lên ép chủ nhà những phút cuối và xứng đáng có được bàn gỡ của Magassa từ tình huống dàn xếp phạt góc.

Amorim không hài lòng với màn trình diễn của học trò - Ảnh: Mirror

Kết quả hòa thất vọng khiến MU chỉ xếp vị trí thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh, dù đứng trước cơ hội lớn vươn lên thứ 5 nếu giành chiến thắng.

Cá nhân HLV Ruben Amorim khá thất vọng về đội bóng của mình. Ông chia sẻ sau trận: "Màn trình diễn toàn đội thiếu sự ổn định.

Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tốt nhưng mất kiểm soát đôi chút trong hiệp một và ở hiệp hai sau khi vươn lên dẫn bàn. MU cần kết liễu đối thủ ngay khi Dalot lập công.

Trận đấu lúc đó nằm trong tầm kiểm soát. Ban huấn luyện biết các pha bóng cố định sẽ là vấn đề bởi chênh lệch chiều cao giữa cầu thủ hai đội."

Khi các phóng viên hỏi tại sao MU không thể giành chiến thắng, Amorim thừa nhận, đội bóng của ông chưa đủ quyết tâm trong nỗ lực ghi bàn.

"Khi West Ham chơi bóng dài, họ thành công trong bóng một rồi Mateus Fernandes hay Bowen chạy đẩy bóng lên trên. Bạn không thể kiểm soát được lối đá như vậy.

MU đã có cơ hội lớn của Cunha. Chúng tôi cũng tiến gần vòng cấm nhưng những quả tạt lại khá tệ. Đôi khi, khả năng của cầu thủ trong vòng cấm ít được phát huy. Họ chưa đủ tốt để ghi bàn từ những cơ hội có được."