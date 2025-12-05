Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, WHU
Kết quả bóng đá hôm nay 5/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Cập nhật nhanh kết quả môn bóng đá tại SEA Games 33 hôm nay 4/12/2025, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Real Madrid thắng Bilbao 3-0 trong trận đấu ngoạn mục của Kylian Mbappe, với 2 siêu phẩm sút xa và tiến gần kỷ lục Cristiano Ronaldo.
Ngoài những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic hay Asiad, SEA Games 33 tại Thái Lan có nhiều môn rất lạ lẫm.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/12/2025 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.