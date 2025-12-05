resources_premierleague_pulselive_com Cunha (1).jpg
Matheus Cunha trở lại đội hình xuất phát MU
resources_premierleague_pulselive_com 2250010251.jpg
Trong bối cảnh De Ligt vắng mặt, trung vệ trẻ Ayden Heaven được xếp đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự
resources_premierleague_pulselive_com 2250010251 (1).jpg
Hai đội thi đấu sôi nổi sau tiếng còi khai cuộc
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 04T202956Z_239979464_UP1ELC41KXV2B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN WHU.jpg
Cơ hội nguy hiểm nhất của MU trong hiệp một thuộc về Zirkzee, với pha kết thúc cận thành
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 04T202956Z_239979464_UP1ELC41KXV2B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN WHU (2).jpg
Tuy nhiên, Wan-Bissaka đánh đầu pha ra ngay trên vạch vôi
resources_premierleague_pulselive_com Cunha.jpg
HLV Amorim yêu cầu học trò luôn giữ sự tập trung cao độ
G7WjbyDXwAAKHCW.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
resources_premierleague_pulselive_com 2250010251 (2).jpg
Mbeumo thi đấu mờ nhạt do bị theo sát
resources_premierleague_pulselive_com 2250023067.jpg
Phút 58, Dalot đón bóng trong vòng cấm và kết thúc hiểm hóc mở tỷ số cho MU
G7WsRh8WQAAEaem.jpg
G7Ws 6lW8AALyXm.jpg
Niềm vui của cầu thủ Bồ Đào Nha
resources_premierleague_pulselive_com 2250026417.jpg
Tuy vậy, MU không bảo toàn được lợi thế, để Magassa gỡ hòa trong một tình huống dàn xếp phạt góc phút 83
resources_premierleague_pulselive_com 2250026417 (2).jpg
Các cầu thủ West Ham ăn mừng bàn gỡ
resources_premierleague_pulselive_com 2250026417 (1).jpg
Vẻ mặt thất thần của Mbeumo
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 04T214336Z_705925693_UP1ELC41OCN3A_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN WHU.jpg
Bruno Fernandes tiếc nuối khi phung phí cơ hội lúc cuối trận
G7WzlsFX0AAtuPi.jpg
West Ham giành được 1 điểm quý giá ở OId Trafford

Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, WHU

Kết quả bóng đá hôm nay 5/12
