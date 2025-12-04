Trận cầu từ thiện diễn ra chiều 4/12 tại sân Hàng Đẫy giữa FC T&T Group và FC Đại biểu Quốc hội. Tại sự kiện, Ban tổ chức triển khai hoạt động gây quỹ trực tiếp tại sân, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đóng góp, cùng sẻ chia với người dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tham gia quyên góp ở trận cầu từ thiện

Tổng số tiền quyên góp tại sự kiện là 1.026.150.000 đồng, trong đó tập đoàn T&T Group ủng hộ 1 tỷ đồng. HLV trưởng Hà Nội FC Harry Kewell cùng Văn Quyết và Hùng Dũng cũng gửi chút tình cảm nhỏ bé để chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên phải gánh chịu thiên tai.

HLV Harry Kewell, Văn Quyết và Hùng Dũng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

BTC trận đấu từ thiện cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến đúng địa phương, đúng đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời.

Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang

“Đây không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc, hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, những nơi đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề do mưa bão, lũ lụt trong thời gian vừa qua”, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Vinh Quang chia sẻ tại sự kiện.