Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

04/12

18:30

Thái Lan 8-0 Indonesia

FPT Play

ASEAN Championship - Shopee Cup 2025/26

04/12

18:30

Shan Utd 0-3 Thép Xanh Nam Định

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14

05/12

03:00

Manchester Utd 1-1 West Ham

K+SPORT 1

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

05/12

00:00

Bologna 2-1 Parma

05/12

03:00

Lazio 1-0 AC Milan

CÚP QG ĐAN MẠCH 2025/26 – TỨ KẾT

05/12

01:00

Midtjylland 5-1 Nordsjaelland

CÚP QG BỈ 2025/26 – VÒNG 1/8

05/12

02:30

KRC Genk 1-3 Anderlecht

Royal Charleroi 2-0 KV Mechelen

VĐQG BULGARIA 2025/26 – VÒNG 18

04/12

18:00

Dobrudzha Dobrich 0-2 Ludogorets Razgrad

04/12

20:30

Botev Vratsa 2-0 Spartak Varna

04/12

23:00

Slavia Sofia 2-0 Levski Sofia

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10

05/12

01:30

Juve Stabia 0-0 Bari

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.