|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
04/12
18:30
|
Thái Lan 8-0 Indonesia
|
FPT Play
|
ASEAN Championship - Shopee Cup 2025/26
|
04/12
18:30
|
Shan Utd 0-3 Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
05/12
03:00
|
Manchester Utd 1-1 West Ham
|
K+SPORT 1
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
05/12
00:00
|
Bologna 2-1 Parma
|
05/12
03:00
|
Lazio 1-0 AC Milan
|
CÚP QG ĐAN MẠCH 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/12
01:00
|
Midtjylland 5-1 Nordsjaelland
|
CÚP QG BỈ 2025/26 – VÒNG 1/8
|
05/12
02:30
|
KRC Genk 1-3 Anderlecht
|
Royal Charleroi 2-0 KV Mechelen
|
VĐQG BULGARIA 2025/26 – VÒNG 18
|
04/12
18:00
|
Dobrudzha Dobrich 0-2 Ludogorets Razgrad
|
04/12
20:30
|
Botev Vratsa 2-0 Spartak Varna
|
04/12
23:00
|
Slavia Sofia 2-0 Levski Sofia
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10
|
05/12
01:30
|
Juve Stabia 0-0 Bari
