Andre Onana bị HLV Ruben Amorim đẩy sang Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn, sau khi chiêu mộ người gác đền trẻ Senne Lammens.

Việc thủ thành 29 tuổi bị loại khỏi đội hình Cameroon là cú sốc lớn, bởi Onana rất hy vọng sẽ góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu trên đất Maroc, bắt đầu từ ngày 21/12.

Onana không có suất tham dự AFCON cùng tuyển Cameroon - Ảnh: Metro

Thông báo về đội hình được đưa ra cùng ngày Liên đoàn bóng đá Cameroon sa thải HLV Marc Brys và lập tức bổ nhiệm David Pagou thay thế.

Theo giới thạo tin, Andre Onana bị gạt ra không hẳn bởi lý do chuyên môn. Cá tính mạnh anh thể hiện không ít lần khiến chủ tịch LĐBĐ nước này - cựu danh thủ Samuel Eto'o nóng mắt.

Đến hiện tại, Andre Onana đã 53 lần khoác áo tuyển Cameroon. Anh mới bắt chính trong trận thua 0-1 trước DR Congo ở vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Mùa này, ngoài một lần duy nhất bắt cho MU trong trận thua Grimsby tại Carabao Cup, Andre Onana đã 10 lần ra sân cho đội bóng mới Trabzonspor theo dạng cho mượn và giữ sạch lưới 3 lần.

Chuyển đến sân Old Trafford hè 2023 với mức phí 47,2 triệu bảng Anh, Onana trải qua quãng thời gian khó khăn tại Old Trafford, thường xuyên mắc những sai lầm sơ đẳng trong khung gỗ.

Đầu mùa giải 2025/26, anh mất vị trí chính thức vào tay Altay Bayindir sau chấn thương gân kheo hồi hè.