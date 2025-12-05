Caicedo là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Chelsea kể từ đầu mùa. Thế nên, việc anh lĩnh án treo giò 3 trận sau thẻ đỏ gặp Arsenal sẽ gây ra tác động lớn.

Chứng kiến đoàn quân áo xanh tiến bộ trong quãng thời gian Cole Palmer nghỉ thi đấu vì chấn thương, fan The Blues hy vọng đội bóng con cưng có thể làm được điều tương tự lúc Caicedo vắng mặt.

Caicedo sẽ nghỉ thêm 2 trận của Chelsea vì án treo giò - Ảnh: SunSport

Tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra. Chelsea với đội hình xáo trộn thực sự choáng váng trước lối chơi máu lửa và đầy nhiệt huyết của Leeds United - tân binh đang chật vật ở cuộc chiến trụ hạng.

Họ thường thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi và tỏ ra mất bình tĩnh, dẫn đến những sai lầm sơ đẳng, đơn cử như trường hợp bàn thua thứ 3.

Kể từ ngày Caicedo chuyển đến từ Brighton với mức phí 115 triệu bảng, Cole Palmer tỏa sáng hơn. Tuy nhiên, tiền vệ người Ecuador mới là nhân tố tạo nên sự khác biệt.

Chelsea chỉ thắng được 1/4 số trận tại Ngoại hạng Anh khi Caicedo vắng mặt, so với 52% nếu anh có tên trong danh sách đá chính.

Enzo Fernandez vẫn ở hàng tiền vệ nhưng không hiệu quả bằng vì chơi vị trí cao hơn, thường xuyên để mất bóng và khiến cầu thủ thay thế Caicedo là Andrey Santos phải làm việc rất nhiều.

Hàng thủ 4 người liên tục để lộ những lỗ hổng do thiếu chiến binh chủ chốt. Trận đấu với Bournemouth cuối tuần này cũng chẳng hề dễ dàng khi Caicedo vẫn vắng mặt.

Ngoài ra, anh còn bị treo giò thêm ở chuyến làm khách trên sân Everton hôm 13/12 tới. Đây cũng là chuỗi trận dài nhất của Chelsea mà không có sự phục vụ của ngôi sao người Ecuador.

Cho đến thời điểm này, Caicedo chạm bóng nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào trên hàng tiền vệ và cũng có nhiều pha tắc bóng cũng như đánh chặn nhất bên phía Chelsea.