Được biết, Andre Onana đã hoàn toàn bình phục chấn thương trước cuộc thư hùng ở Old Trafford. Dẫu vậy, nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn để anh ngồi ngoài.

Ruben Amorim nói: "Onana không bị chấn thương. Cậu ấy đã hồi phục, nhưng các cầu thủ khác cũng chơi tốt giai đoạn tiền mùa giải. Bởi vậy, tôi cần phải tìm giải pháp hài hòa.

Andre Onana có thể mất vị trí nếu De Gea trở lại Old Trafford - Ảnh: SunSport

Tuần tới sẽ là một câu chuyện khác. Còn hiện tại, chúng tôi chọn ra sân những cầu thủ như này".

Trong lần hiếm hoi bắt chính, Altay Bayindir mắc sai sót không đáng có, biếu cho Arsenal bàn duy nhất từ tình huống dàn xếp phạt góc.

Lời phát biểu của HLV Amorim làm gia tăng những đồn đoán về tương lai Andre Onana, khi MU đang cân nhắc mời về cựu thủ thành David de Gea.

Người gác đền Tây Ban Nha có điều khoản giải phóng hợp đồng với Fiorentina, cho phép anh trở lại Old Trafford với mức phí cực kỳ ưu đãi.

De Gea là một trong nhiều lựa chọn đang được Ruben Amorim và lãnh đạo MU xem xét, khi ông muốn tăng cường cho vị trí thủ môn.

Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain cũng được nhắc tới nhiều, sau khi thủ thành Italia lên tiếng vì bị PSG loại bỏ không thương tiếc, dù vẫn còn 1 năm hợp đồng.