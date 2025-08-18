Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1

17/08
17:00

HAGL 0-3 Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao

17/08
18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-3 Ninh Bình

FPT Play

17/08
18:00

Đông Á Thanh Hóa 1-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play

17/08
18:00

PVF-CAND 2-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

17/08
20:00

 Nottingham Forest 3-1 Brentford

K+ SPORT 2

 Chelsea 0-0 Crystal Palace

K+ SPORT 1

17/08
23:30

 Manchester Utd 0-1 Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

17/08
22:00

 Celta Vigo 0-2 Getafe

SCTV 22

18/08
00:30

 Ath.Bilbao 3-2 Sevilla

SCTV 15

18/08
02:30

 Espanyol 2-1 Atl. Madrid

SCTV 22

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1

17/08
20:00

 Brestois 3-3 Lille

ON FOOTBALL

17/08
22:15

 AJ Auxerre 1-0 Lorient

 Angers 1-0 Paris

 Metz 0-1 Strasbourg

ON FOOTBALL

18/08
01:45

 Nantes 0-1 PSG

ON FOOTBALL

CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI

17/08
23:00

Monza 0-1 Frosinone

18/08
01:45

Cesena 0-0 Pisa (pen 1-2)

18/08
02:15

AC Milan 2-0 Bari

Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan