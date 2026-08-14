Đáng chú ý, hai cựu cầu thủ Chelsea là Fikayo Tomori và Christopher Nkunku đều nằm trong nhóm phải ra đi.

Amorim tiếp quản AC Milan đầu tháng 6, chỉ hơn nửa năm sau khi bị MU sa thải. Quãng thời gian chiến lược gia Bồ Đào Nha tại Old Trafford không thành công như kỳ vọng, chỉ đạt tỷ lệ thắng 38,1%.

Amorim sẵn sàng thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch - Ảnh: AC

Khởi đầu của Amorim tại Milan cũng chưa suôn sẻ. Rossoneri lần lượt hòa Celtic và đại kình địch Inter Milan, trước khi nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Chelsea cuối tuần trước.

Tuy nhiên, Ruben Amorim sẽ sớm có cơ hội tìm lại niềm vui, đồng thời tái ngộ đội bóng cũ. Ngày mai (15/8), AC Milan sẽ chạm trán MU tại Wroclaw, Ba Lan.

Bên cạnh Tomori và Nkunku, Amorim còn bật đèn xanh để AC Milan bán Youssouf Fofana, David Odogu, Pervis Estupinan, Santiago Gimenez và Philip Terracciano.

Tomori đang nhận được sự quan tâm từ Coventry City, đội bóng do Frank Lampard dẫn dắt. Trong khi, Crystal Palace, Nottingham Forest và Villarreal đều tìm hiểu khả năng chiêu mộ Fofana.

Mới đây, Amorim có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo AC Milan bàn về kế hoạch mùa giải mới. Vấn đề trọng tâm là việc triển khai hệ thống phòng ngự 5 người, sơ đồ chiến thuật gắn liền với tên tuổi Amorim nhưng không mang lại hiệu quả tại Old Trafford.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha có nhiệm vụ đưa AC Milan trở lại vị thế hàng đầu sau mùa giải thất vọng. Mùa trước, đội bóng áo đỏ-đen chỉ cán đích thứ 5 tại Serie A, không thể giành vé dự Champions League.

Bài toán quan trọng khác đang chờ Amorim giải quyết là tương lai Rafael Leao. Cầu thủ 27 tuổi đang chủ động tìm bến đỗ mới, sau nhiều năm thi đấu cho đội chủ sân San Siro.