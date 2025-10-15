Ngày 15/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàng (SN 1989, trú tại xã Thọ Lập, Thanh Hóa) mức án 9 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2024, Trần Văn Hoàng có quan hệ tình cảm với chị X. (SN 1988, trú tại xã Tuần Giáo, Điện Biên). Hai người cùng làm công nhân tại công trường ở Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 6/12/2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng phòng trọ ở phường Phú Thượng. Đến 21h15 cùng ngày, Hoàng đi đến khu trọ của chị X. ở ngõ 209, đường An Dương Vương (phường Phú Thượng) để rủ chị sang phòng trọ của mình (cách đó 700m).

Khi đến trước cửa phòng trọ của chị X., bị cáo thấy anh Hồ Hữu B. (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An), là công nhân làm cùng công trường cũng đi xe máy đến rủ chị X. đi ăn. Sau khi cả 3 người nói chuyện với nhau, chị X. không đi cùng Hoàng mà quyết định đi cùng anh B. Vì vậy, bị cáo quay về phòng trọ của mình và tiếp tục ngồi uống rượu.

Ảnh minh họa

Khoảng 22h cùng ngày, nhìn thấy con dao loại gọt hoa quả ở gần chỗ ngồi, bị cáo lấy con dao cho vào túi quần rồi đứng dậy đi tìm chị X. để nói chuyện.

Khi đến gần phòng trọ của nhân tình, bị cáo thấy chị X. và anh B. đang đứng ôm nhau trước cửa nhà. Ngay lúc đó, Hoàng tức tối xông đến, túm áo chị X. kéo ra sau rồi đứng đối diện với anh B. (đang ngồi trên xe máy).

Trần Văn Hoàng rút dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái của anh B. Khi đó, chị X. can ngăn, đẩy Hoàng ra, trong khi anh B. ôm vết thương, vứt xe máy, bỏ chạy.

Sau đó, bị cáo Hoàng đưa chị X. về phòng trọ của chị, lấy một chiếc áo nỉ của chị X. để lau máu trên tay, trên con dao vừa gây án.

Sau khi trở về phòng trọ của mình, Hoàng vứt dao và áo xuống giường rồi nói với bạn cùng phòng trọ: “Bạn đi vứt con dao và cái áo cho tôi”, rồi lên giường ngủ. Sau đó, người bạn cùng phòng trọ đã mang dao gây án và áo đi vứt ở bãi rác gần nhà.

Về phần anh B., sau khi bị đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến ngày 11/12/2024, nạn nhân được xuất viện. Hậu quả, anh B. bị 1 vết thương ở thành ngực trái, 1 vết thương chạm vào phổi gây tổn thương màng phổi. Do được cấp cứu kịp thời, anh B. giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại 15% sức khỏe.

Ngày 7/12/2024, Trần Văn Hoàng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan chức năng xác định, nồng độ cồn của Hoàng là 0,116mg/L khí thở.

Về trách nhiệm dân sự, em trai của bị cáo Hoàng đã đến gặp anh B. và bồi thường 25 triệu đồng. Anh B. không có yêu cầu về bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Được biết, bị cáo Hoàng đã có vợ và 1 con.