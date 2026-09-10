Alexander Zverev cho thấy phong độ ấn tượng tại US Open 2026 khi vượt qua Botic van de Zandschulp ở trận tứ kết đơn nam. Tay vợt người Đức chỉ cần 3 set để giải quyết đối thủ với tỷ số 6-2, 7-5, 6-1, qua đó tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

Zverev tiếp tục là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch - Ảnh: US Open

Bước vào trận đấu với vị thế hạt giống số 2, Zverev nhanh chóng thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp. Anh liên tục gây sức ép bằng những cú giao bóng uy lực cùng khả năng điều bóng chính xác từ cuối sân. Van de Zandschulp gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định và sớm bị đối thủ vượt lên trong set đầu tiên.

Sang set hai, tay vợt người Hà Lan nỗ lực vùng lên mạnh mẽ hơn, tạo ra nhiều pha bóng giằng co hấp dẫn. Tuy nhiên, Zverev vẫn giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định để giành break quan trọng, qua đó thắng 7-5.

Bước vào set ba, sự chênh lệch về thể lực và bản lĩnh thi đấu bắt đầu được thể hiện rõ. Zverev hoàn toàn kiểm soát thế trận, liên tục khai thác những khoảng trống trong lối chơi của đối thủ và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-1.

Hai cặp bán kết đơn nam - Ảnh: US Open

Với màn trình diễn thuyết phục này, Zverev tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu Mỹ mở rộng 2026. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Đức là Karen Khachanov - thử thách lớn hơn trên hành trình tìm kiếm chức vô địch Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.