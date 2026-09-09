Video highlights Ben Shelton 3-2 Carlos Alcaraz (nguồn: US Open)

Ben Shelton đã làm rung chuyển US Open 2026 khi đánh bại ứng viên vô địch Carlos Alcaraz trong trận tứ kết kịch tính bậc nhất giải đấu. Tay vợt chủ nhà vượt qua đối thủ người Tây Ban Nha sau 5 set với tỷ số 6-7(7-9), 6-3, 6-7(3-7), 6-4, 7-6(10-7).

Carlos Alcaraz và Ben Shelton tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất US Open - Ảnh: ATP, US Open

Ngay từ set đấu đầu tiên, cuộc đối đầu đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Alcaraz và Shelton liên tục tạo ra những pha bóng tốc độ cao, giằng co từng điểm số trước khi tay vợt Tây Ban Nha giành chiến thắng trong loạt tie-break.

Không để thất thế sau màn khởi đầu khó khăn, Shelton nhanh chóng lấy lại thế trận ở set 2. Với những cú giao bóng uy lực cùng khả năng tấn công mạnh mẽ từ cuối sân, tay vợt người Mỹ giành chiến thắng 6-3 để cân bằng trận đấu.

Kịch bản giằng co tiếp tục diễn ra trong các set tiếp theo. Alcaraz một lần nữa vượt lên ở loạt tie-break set 3, nhưng Shelton cho thấy bản lĩnh tuyệt vời khi đáp trả bằng chiến thắng 6-4 ở set 4, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định.

Niềm vui của Ben Shelton sau chiến thắng lịch sử - Ảnh: ATP, US Open

Set 5 trở thành màn đấu trí nghẹt thở khi không tay vợt nào chịu nhượng bộ. Hai bên phải phân định bằng loạt tie-break cuối cùng, nơi Shelton thi đấu chính xác hơn để giành chiến thắng 10-7.

Sau 4 giờ 28 phút thi đấu, Ben Shelton chính thức loại Carlos Alcaraz khỏi US Open 2026. Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt Mỹ vào bán kết mà còn trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh tại đấu trường Grand Slam.