Bất ngờ Messi

Sân Monumental đêm ấy giống như một nhà thờ bóng đá. Hơn 76.000 CĐV Argentina hát vang khúc ca bất tận, những ánh đèn điện thoại tạo thành một bầu trời nhân tạo phủ xuống mặt cỏ.

Ở đó, Lionel Messi vẫn còn giữ nguyên vẹn đôi chân ma thuật. Cú đúp vào lưới Venezuela giúp “Albiceleste” có chiến thắng thuyết phục, cũng như tạo nên một bức tranh khép lại chu kỳ: có thể đây là lần cuối cùng Messi chơi một trận chính thức với Argentina tại Buenos Aires.

Messi cân nhắc không dự World Cup 2026. Ảnh: La Nacion

“Được kết thúc theo cách này ở đây chính là điều tôi luôn mơ ước”, Messi nói sau trận đấu. “Luôn là niềm vui khi thi đấu ở Argentina, trước những người hâm mộ của chúng tôi”.

Anh không hô khẩu hiệu, cũng không hứa hẹn. Leo để lại những lời bâng quơ, vừa đủ để người Argentina rơi vào lo lắng: liệu người hùng có còn hiện diện ở kỳ World Cup 2026?

Messi sẽ bước sang tuổi 39 khi giải đấu khai mạc. Anh thú nhận: “Điều hợp lý nhất là tôi sẽ không tới đó”.

Câu nói ngắn gọn, phũ phàng, như thể một lời chia tay được gói trong lớp giấy mỏng. Thế giới bóng đá liệu có chấp nhận một World Cup không Messi?

Câu trả lời, ít nhất từ phía khán đài, là “không”. Bởi lẽ mỗi lần Messi hiện diện, World Cup trở nên lớn hơn chính nó. Nhìn lại Qatar 2022, giải đấu sẽ không bao giờ được kể lại mà thiếu hình ảnh Messi nâng cúp vàng.

Chỉ vài tháng trước, FIFA Club World Cup 2025 – vốn là sân chơi bị nghi ngờ về giá trị – có được sự chú ý nhất định cũng nhờ Messi.

Khi anh đặt chân tới Mỹ cùng Inter Miami, đám đông vỡ òa, truyền hình bùng nổ, nhà tài trợ ào đến. FIFA biết rằng không cầu thủ nào còn khả năng nâng tầm một giải đấu như thế.

Chính vì thế, ý nghĩ World Cup 2026 diễn ra mà không có Messi khiến người ta cảm thấy hụt hẫng. Không chỉ Argentina cần anh, mà FIFA và thế giới bóng đá cũng cần.

Thật khó tưởng tượng World Cup 2026 không có Messi. Ảnh: La Nacion

Bởi một kỳ World Cup không chỉ là cuộc thi thể lực, chiến thuật, mà còn là sân khấu của ký ức tập thể. Nếu bóng đá là ngôn ngữ toàn cầu, Messi chính là nhà thơ cuối cùng còn viết được bằng ngôn ngữ ấy.

Cần thêm sự cố gắng

Tất nhiên, không ai phủ nhận sự mệt mỏi đang bào mòn cơ thể anh. Năm nay, Messi liên tục dính chấn thương, số lần ra sân cho Inter Miami bị cắt giảm.

“Tôi sẽ quyết định ngày qua ngày. Nếu cảm thấy ổn, tôi sẽ thi đấu. Nếu không, tôi sẽ không có mặt”, anh nhấn mạnh. Đó là sự thành thật của một huyền thoại hiểu rõ mình không bất tử. Nhưng bóng đá vẫn có quyền đòi hỏi thêm một lần cố gắng.

Bởi World Cup 2026 còn giá trị khác: ký ức về một thế hệ. Cristiano Ronaldo sẽ 41 tuổi, Messi 39. Họ là cặp song hành đã định nghĩa kỷ nguyên bóng đá suốt hai thập kỷ.

Nếu cả hai cùng hiện diện, ngay cả trên băng ghế dự bị, World Cup sẽ thêm một tầng nghĩa lịch sử. Một lời tạm biệt đúng chỗ, một đoạn vĩ thanh trọn vẹn cho hai người.

Argentina hôm nay không còn phụ thuộc tuyệt đối vào Messi. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez… là những cái tên đủ sức gánh vác. Cũng chính vì thế, Leo không phải cõng cả đội nữa.

Anh có thể bước vào giải đấu cuối cùng với vai trò biểu tượng, một nhạc trưởng lùi sâu, người dẫn dắt bằng trí tuệ thay vì đôi chân. Như Maradona từng nói: “Đừng hỏi tôi còn chạy được bao nhiêu, hãy xem tôi truyền cảm hứng thế nào cho những người bên cạnh”.

Người hâm mộ hy vọng chứng kiến vũ điệu Messi tại Bắc Mỹ. Ảnh: La Nacion

Cũng cần nhớ, Messi chưa từng là kẻ chạy trốn. Sau thất bại ở Copa America 2016, anh từng tuyên bố giã từ đội tuyển, rồi trở lại để hoàn thành sứ mệnh.

Sau chức vô địch ở Qatar, nhiều người nghĩ anh sẽ dừng lại, nhưng Leo vẫn khoác áo “Albiceleste” thêm một vòng loại. Sâu trong tâm trí, Messi biết mình còn nợ bóng đá một lời chào chính thức.

FIFA, Argentina, và cả thế giới đều mong chờ lời chào ấy diễn ra trên đất Mỹ, trước hàng tỷ khán giả, thay vì trong một đêm buồn ở Buenos Aires.

World Cup không cần thêm một kịch bản bất ngờ, nó cần cái kết có hậu. Cái kết ấy chỉ có thể viết khi Messi đứng trên sân, dẫu chỉ vài phút.

Bóng đá sẽ không bao giờ chết nếu thiếu Messi, nhưng sức hút sẽ giảm trong khoảng thời gian đáng kể. Thế giới vẫn đang chờ điệu tango của Leo, để có thể nói lời cảm ơn anh.

Messi, đừng bao giờ rời bỏ World Cup!