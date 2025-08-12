u21 bong chuyen viet nam 5.jpg
Dù không được đánh giá cao ở bảng A nhưng U21 Việt Nam (hạng 25 thế giới) gây bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ khi có 3 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia, Serbia và Canada, sớm giành vé vào vòng 16 đội tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025.
U21 bóng chuyền Việt Nam trở thành "hiện tượng" tại giải.
Không chỉ tài năng, các cô gái Việt Nam còn gây sự chú ý đặc biệt bởi sắc đẹp nổi bật.
Hà Kiều Vy là Libero số 1 của U21 Việt Nam. Tay đập CLB Ngân hàng Công thương sở hữu vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.
Nguyễn Lan Vy sinh năm 2006, là một trong những VĐV chơi đa năng ở U21 Việt Nam. Chủ công của VTV Bình Điền Long An hiện đang được HLV Nguyễn Trọng Linh xếp ở vị trí Libero tại giải thế giới. Mỗi khi xuất hiện, tay đập người miền Tây luôn được quan tâm đặc biệt bởi vẻ đẹp làm tất cả tan chảy.
Quỳnh Hương là một trong những VĐV trẻ nhất ở U21 bóng chuyền Việt Nam. Ngoài sự tiến bộ vượt bậc, tay đập sinh năm 2008 còn sở hữu chiều cao ngang ngửa đàn chị Trần Thị Thanh Thúy ở ĐTQG. Trong trận thắng Canada, chủ công Binh chủng Thông tin là VĐV phòng thủ tốt nhất của U21 Việt Nam.
Lại Khánh Huyền thi đấu rất ổn định. Chuyền 2 của U21 Việt Nam đóng góp công lớn vào những chiến thắng vừa qua tại giải thế giới.
Nguyễn Vân Hà sinh năm 2005 tại Bắc Ninh, sở hữu chiều cao 1m72 cùng sức bật 2m83. Cô chơi ở vị trí chuyền 2. Ở U21 Việt Nam, Vân Hà thi đấu ngày một chững chạc, để lại dấu ấn trong mỗi lần được trao cơ hội thi đấu.
Lịch thi đấu của U21 Việt Nam