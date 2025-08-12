Sắc đẹp gây sốt của dàn hotgirl U21 Việt Nam ở giải thế giới
Không chỉ trở thành "hiện tượng" với những chiến thắng gây sốc, các chân dài bóng chuyền U21 Việt Nam còn thu hút mọi ánh nhìn tại giải thế giới bởi vẻ đẹp nổi bật.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội được cọ xát với 2 đối thủ mạnh là Tây Ban Nha và Kenya, trước khi sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025.
Truyền thông Thái Lan sốc khi đội nhà thua ngược tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025.
ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam không thể gây bất ngờ khi chịu thất bại 1-3 trước U21 Argentina, thuộc lượt trận thứ 4 VCK U21 thế giới, trưa ngày 11/8.