U21 Việt Nam mở màn ấn tượng trước U21 Argentina khi thắng set 1 với tỷ số 25-10, nhờ lối tấn công đa dạng và hàng chắn vững chắc. Đặc biệt, chủ công Đặng Thị Hồng liên tục ghi điểm ở mọi vị trí, giúp đội nhanh chóng bỏ xa đối thủ.
Sang set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn. U21 Argentina xốc lại tinh thần, thiết lập hàng chắn hiệu quả và giành chiến thắng 25-20 sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Điểm nhấn thú vị là tiếng huýt sáo vang dội từ cầu thủ số 11 dự bị của Argentina.
Set 3 chứng kiến sự sa sút của U21 Việt Nam khi để thua nhanh 15-25. Kịch bản lặp lại trong set 4, vẫn với thế trận áp đảo của Argentina, khép lại với chiến thắng 25-15, ấn định tỷ số 3-1.
Dù để thua đội bóng mạnh đến từ nam Mỹ nhưng việc U21 Việt Nam thắng được một set cũng là bất ngờ đáng kể tại giải U21 thế giới năm nay.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|25
|20
|15
|15
|U21 Argentina
|10
|25
|25
|25
Pha ghi điểm ace của U21 Argentina khép lại trận đấu. U21 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đội bóng mạnh đến từ Nam Mỹ.
14-17
U21 Argentina phát bóng ra ngoài, U21 Việt Nam lên điểm thứ 14.
11-9
Như Anh phát bóng chạm lưới rồi rơi xuống sân Argentina ghi điểm may mắn. Sau đó đến lượt Phương Quỳnh đem về điểm block.
7-9
Đặng Hồng bật nhảy ở vị trí số 4 đập bóng trúng ăng-ten mất điểm đáng tiếc.
SET 4: 3-3
Phương Quỳnh đập bóng một chân sau đầu chạm tay chắn Argentina đi ra ngoài.
15-25
Pha đập bóng cắm sàn uy lực giúp U21 Argentina kết thúc set 3, họ vượt lên dẫn ngược U21 Việt Nam 2-1.
15-23
Bích Huệ đập bóng bạt chắn Argentina đi ra ngoài, sau đó vẫn là đối chuyền của U21 Việt Nam đập bóng dính vạch đem về thêm 1 điểm cho đội nhà.
11-22
Không chỉ phòng thủ tốt, các tay đập của U21 Argentia tiếp tục phát huy tốt chiều cao vượt trội của mình ở những pha tấn công trên lưới.
10-19
Đội trưởng Đặng Hồng đập bóng uy lực đưa bóng chéo sân, giúp U21 Việt Nam lên điểm số thứ 10.
6-16
Đặng Hồng có hai pha đập bóng liên tiếp đều không vượt qua tay chắn của U21 Argentia. Tuy nhiên trọng tài bắt lỗi chạm lưới của đội bóng xứ tango.
4-11
Cuối cùng Phương Quỳnh cũng cắt được chuỗi lên điểm của đội bóng Nam Mỹ, với pha tấn công nhanh ở vị trí số 4.
3-10
HLV Nguyễn Trọng Linh buộc phải xin hội ý chiến thuật sau khi để U21 Argentina dẫn trước với cách biệt 7 điểm.
SET 3: 2-3
U21 Argentina có chuỗi lên 3 điểm, ngay lập tức U21 Việt Nam lên liền 2 điểm.
20-25
U21 Argentina có set-point để kết thúc set hai và san bằng tỷ số 1-1.
20-23
VĐV U21 Argentina đập bóng đập tay chắn Việt Nam khiến nỗ lực cứu bóng của Đặng Hồng không thành công.
16-16
Hai đội vẫn chơi giằng co, giành giật nhau từng điểm số.
13-13
Set 2 đang diễn ra giằng co hấp dẫn, khi các cô gái Argentina tổ chức phòng thủ cũng như tấn công tốt hơn rất nhiều so với set 1.
5-5
Kiều Vy nỗ lực cứu bóng tốt ở sát lưới, sau đó Đặng Hồng đập bóng chạm tay chắn U21 Argentina đi ra ngoài sân.
SET 2: 2-2
Bích Huệ chớp cơ hội free-ball để tấn công chạm hàng chắn U21 Argentina ra ngoài sân.
25-10
Phụ công Phương Quỳnh chắn bóng tốt, để khép lại set 1 với chiến thắng cách biệt đầy bất ngờ 25-10 dành cho U21 Việt Nam.
21-9
U21 Việt Nam lên điểm số thứ 21, tiến gần set thắng đầu tiên trong trận đấu này.
15-6
Đặng Hồng đập bóng bạt chắn Argentina, U21 Việt Nam đang thi đấu thăng hoa trong set 1.
11-4
Lại là Phương Quỳnh chắn bóng tốt, sau đó đến lượt Đặng Hồng block Argentina. Khoảng cách đã là 7 điểm rồi.
7-3
Tình huống xử lý không tốt của VĐV Argentina tạo cơ hội để Phương Quỳnh tấn công trên lưới, tạo cách biệt 4 điểm cho U21 Việt Nam.
4-2
Bích Huệ tấn công đập hàng chắn U21 Argentina đi ra ngoài sân, U21 Việt Nam dẫn trước với 2 điểm cách biệt.
10h00 - SET 1
Trận đấu bắt đầu, U21 Việt Nam là những người phát bóng trước. U21 Argentina ghi điểm số đầu tiên, nhưng Đặng Thị Hồng lập tức mang về điểm số đầu tiên cho U21 Việt Nam.
09h54
Hai đội thực hiện nghi lễ cử quốc ca trước trận đấu. Trận này, U21 Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi các cô gái Argentina mặc trang phục tối màu.
09h45
VĐV hai đội U21 Việt Nam và Argentina đang khởi động trước trận đấu.
Danh sách tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025
Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo;
Phụ công: Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh;
Đối chuyền: Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh;
Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà;
Libero: Hà Kiều Vy.
U21 Việt Nam vs U21 Argentina: Cuộc chiến ngôi đầu bảng A tại VCK U21 thế giới
Trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Argentina vào lúc 10h00 ngày 11/8 được dự báo sẽ là màn so tài đỉnh cao, quyết định ngôi nhất bảng A tại Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Cả hai đội đều đang có thành tích bất bại, hứa hẹn tạo nên một trận đấu kịch tính.
Đội tuyển U21 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Trọng Linh đã gây ấn tượng mạnh với 3 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia, Serbia và Canada. Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam giành vé vào vòng 16 đội ngay trong lần đầu tham dự mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các tài năng trẻ như Lại Khánh Huyền, Nguyễn Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng. Đặc biệt, chiến thắng 25-5 trong một set đấu với Canada là minh chứng cho phong độ hủy diệt của đội.
Tuy nhiên, đối thủ U21 Argentina không hề dễ chơi. Đội bóng Nam Mỹ cũng toàn thắng 3 trận và dẫn đầu bảng nhờ hiệu số set vượt trội. Với lối chơi đồng đều, tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn, Argentina sẽ là thử thách lớn nhất cho U21 Việt Nam.
Dù đã chắc suất đi tiếp, thầy trò HLV Trọng Linh vẫn đặt quyết tâm cao để giành ngôi nhất bảng. Một chiến thắng trước đối thủ mạnh sẽ không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo lợi thế lớn cho U21 Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.