Ngay sau chặng 2 SEA V-League với chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, giành ngôi vô địch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam di chuyển về Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2025.

Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đấu giao hữu với Tây Ban Nha và Kenya tại Nhà thi đấu Đông Anh. Trong 2 "quân xanh" này, Kenya chính là đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới sắp tới.

Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn từ ngày 16-18/8. Đây là cơ hội rất tốt để Bích Tuyền và các đồng đội học hỏi, cọ xát chuẩn bị cho giải thế giới sắp diễn ra tại Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên

Sau chặng 2 SEA V-League với ngôi vô địch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng lên hạng 22 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo trang thống kê uy tín Volleybox, Việt Nam có 4 VĐV nằm trong top 100 thế giới, đó là Trần Thị Thanh Thúy (xếp hạng 14), Khánh Đang (27), Bích Tuyền (85) và Như Quỳnh (86).

HLV Tuấn Kiệt cho biết: “Các VĐV Việt Nam đã vượt ngưỡng. Điều này giúp cho sự tự tin của các em tăng lên. Hy vọng đội có thể giữ vững tinh thần để hướng tới SEA Games vào cuối năm cũng như tự tin hơn khi gặp các đối thủ mạnh hơn trong tương lai”.

Theo danh sách được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký với BTC giải vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với 14 VĐV, đều là những gương mặt quen thuộc vừa thi đấu tại AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025 và SEA V-League 2025. Có thể kể tới những cái tên như: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang...

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya.