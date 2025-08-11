Tối ngày 10/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên cuộc lội ngược dòng kịch tính, đánh bại Thái Lan 3-2 sau khi bị dẫn 2-0, qua đó giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025.

Bước ngoặt đến ở set 3 mang tính quyết định, khi các cô gái Việt Nam thắng chênh lệch 25-17.

Bích Tuyền dẫn dắt nữ Việt Nam có màn ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Trung Kiên

Đội quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, với Bích Tuyền dẫn dắt các pha tấn công, thắng tiếp các set 3 và 4 để lên ngôi vô địch.

Thành tích lịch sử của nữ Việt Nam cũng là cái kết gây sốc cho bóng chuyền nữ Thái Lan – đội thống trị giải Đông Nam Á kể từ khi thành lập năm 2019.

“Sốc!”, Matichon – một trong những nhật báo hàng đầu Thái Lan, phản ứng về kết quả cuộc tranh tài ở Ninh Bình.

Matichon viết: “Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan để thua ngược Việt Nam 2-3, lỡ chức vô địch SEA V. League 2025 chặng 2.

Giải bóng chuyền nữ SEA V. League 2025 chặng 2 diễn ra tại Ninh Bình. Ngày 10/8, trận cuối diễn ra giữa nữ Thái Lan – nhà vô địch 8 chặng liên tiếp – và chủ nhà Việt Nam, đội chưa từng đăng quang giải đấu này.

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi động với hơn 3.000 khán giả chật kín nhà thi đấu.

Trước đó, Thái Lan thắng Indonesia 3-0 và Philippines 3-1, trong khi Việt Nam cũng toàn thắng trước Philippines (3-0) và Indonesia (3-0). Do đó, trận đối đầu này chính là chung kết quyết định ngôi vô địch chặng 2.

HLV Kiattipong tung ra đội hình mạnh nhất, với đội trưởng Ajcharaporn Kongyot dẫn đầu. Set 1, Thái Lan tấn công sắc bén, nhanh chóng dẫn điểm và thắng 25-17.

Set 2, Việt Nam khởi đầu tốt và dẫn trước, nhưng Thái Lan bứt phá thắng nghẹt thở 26-24, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến Set 3, nữ Việt Nam phòng thủ kiên cường và tận dụng tốt từng cơ hội ghi điểm, thắng 25-17, rút ngắn 1-2.

Nữ Việt Nam duy trì phong độ, thắng 25-22, set 4 và đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Đội chủ nhà tiếp tục thi đấu, dẫn 8-5 set cuối.

Báo Thái Lan sốc khi đội nhà thất bại. Ảnh: Trung Kiên

Dù Thái Lan cứu được championship-point và gỡ hòa 14-14, nhưng Việt Nam kết thúc set với chiến thắng 16-14, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-2”.

Ở chặng 1 SEA V.League 2025, Thái Lan lần thứ 8 liên tiếp vô địch chặng trong kỳ thứ 5 tổ chức (năm 2022, giải chỉ diễn ra một chặng tại Thái Lan).

Trong chuỗi đăng quang này, Thái Lan có 2 lần vượt qua nữ Indonesia, cùng 6 trận chung kết liên tiếp thắng nữ Việt Nam.

Vì vậy, kết quả lần này là cú sốc. “Chuỗi 8 chức vô địch liên tiếp của Thái Lan bị chặn đứng. Nữ Việt Nam lập kỳ tích vô địch lần đầu tiên, sau 6 kỳ trước đó chỉ giành ngôi á quân”, Matichon kết luận.

Việt Nam và Thái Lan – với tư cách chủ nhà – cùng dự giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 (FIVB Women’s Volleyball World Championship), diễn ra từ 22/8 – 7/9.